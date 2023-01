La morte della modella Tatjana Patitz: svelate le cause della sua morte

modello tedesco Tatiana Patzfamoso per aver fatto parte del gruppoModelle La sua agenzia ha riferito che gli originali “degli anni ’80 e ’90 apparsi in un video del musicista George Michael sono morti mercoledì all’età di 56 anni, ha detto la sua agenzia, confermando le informazioni della rivista Vogue”.

“Tatjana è morta questa mattina in Californiadove si trovava, Corinne Nicholas, fondatrice e presidente dell’agenzia di modelle Fifth Avenue a Manhattan a New York, ha risposto in una e-mail ad AFP. Modello CoOp.

La leggendaria top model Tatjana Patz Morì di cancro al seno, secondo il New York Post. La madre del bambino è morta nella sua casa di Santa Barbara, in California. Ha lasciato suo figlio di 19 anni, Jonah.

L’agente di Tatjana PatzCorinne Nicholsha rivelato la causa della morte del 56enne alla Cnn mercoledì pomeriggio, poche ore dopo la prima notizia del decesso. Patz In linea.

La bionda è stata considerataE affiliato Primo ministro Top model nel mondo della moda dopo aver posato accanto a Naomi Campbell, Cindy CrawfordLinda Evangelista e Christie Turlington Sulla copertina del gennaio 1990 di Britannico Rivista Vogue.

Questa copertina è la più iconica di tutti i tempi nel mondo della moda. La foto iconica è stata scattata da Peter Lindbergh, scomparso nel 2019.

Il famoso fotografo di moda tedesco è stato a lungo uno dei preferiti di Tatiana Patitz e l’ha fotografata dagli anni ’80. La sua organizzazione ha dichiarato su Twitter:Profondamente addolorato per la morte di Tatjana Patitz, vecchia amica di Peter” e ha (Desiderabile) Inchinarsi alla gentilezza, alla bellezza interiore e alla straordinaria intelligenza di Tatjana“.

Nata in Germania, cresciuta in Svezia e residente in California, Tatiana Pattiz «è sempre stata un’icona dell’eleganza europea, come l’incontro con Romy Schneider e Monica Vitti», ha dichiarato alla sua rivista Anna Wintour, presidente di Vogue.

Faceva parte di un gruppo d’élite di “top model originali” degli anni ’80 e ’90, insieme alle modelle Estelle Lefébure, Karen Alexander, Rachel Williams, Linda Evangelista e Christy Turlington. Le sei donne appaiono in un famoso servizio fotografico sulla spiaggia del 1988 di Peter Lindbergh per Vogue (“White Shirts: Six Supermodels, Malibu”).

Tatiana Pattiz, Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell e Cindy Crawford sono anche apparse e hanno sincronizzato la voce di George Michael nell’iconico video musicale “Freedom! ’90” per il cantautore britannico scomparso nel 2016.

Tatiana Patz Ha ricoperto altri ruoli nei video musicali di Duran Duran e Nick Kamenè diventato un appuntamento fisso su MTV alla fine degli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90.

PatzConosciuta per i suoi 40 anni di carriera, la rivista Vogue l’ha descritta come “unaPiù silenzioso, forse più intenso Primo ministro Modelle“. “Tatiana è da sempre l’icona europea di stile, come Romy Schneider e Monica una segadisse Anna WintourContent Manager presso Condè brutto e Global Managing Editor di Vogue, quando la rivista ha annunciato la morte della modella.

oltre Anna Wintour e Pete Lindbergh, altre personalità e organizzazioni della moda hanno espresso il loro dolore per la morte della top model Modello. Cindy Crawford Ha detto che era “molto triste sentire” della morte Patz in un post su Instagram.

“Eravamo bambini insieme nel settore della moda e mi sento come se fossimo cresciuti insieme“, Scrissi. “Abbiamo fatto molte riprese insieme e dietro le quinte degli spettacoli. L’ho trovata gentile, sensibile, dolce, curiosa, capace di dimenticare sorella Occhi penetranti.“

“Il suo amore per gli animali e la natura era contagioso”.lei ha aggiunto. “Invio le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, in particolare al figlio che ha lasciato. riposare in pace.“