La famosa top model degli anni ’90 Tatjana Patitz è morta all’età di 56 anni

La modella tedesca Tatiana Patits, nota per aver fatto parte del gruppo delle “top model originali” degli anni ’80 e ’90, e per essere apparsa in un video del cantante George Michael, è morta mercoledì.

“Tatjana è morta questa mattina in CaliforniaCorinne Nicholas, fondatrice e presidente dell’agenzia di modelle a Manhattan, la 5th Street di New York, The Model CoOp, ha risposto in una e-mail all’AFP. La causa della morte non è nota.

Il famoso fotografo di moda tedesco Peter Lindbergh, scomparso nel 2019, è stato a lungo uno dei preferiti di Tatiana Patits e l’ha fotografata dagli anni ’80.Profondamente addolorato per la morte di Tatjana Patitz, vecchia amica di Peter“e ha”Desideravo inchinarmi alla gentilezza, alla bellezza interiore e alla straordinaria intelligenza. da un manichino.

Nata in Germania, cresciuta in Svezia e residente in California, Tatiana Patits”Da sempre icona di stile europea, come l’incontro tra Romy Schneider e Monica Vitti”, ha detto alla sua rivista Anna Wintour, presidente di Vogue.

Faceva parte di un gruppo d’élite di “top model originali” degli anni ’80 e ’90, insieme alle modelle Estelle Lefébure, Karen Alexander, Rachel Williams, Linda Evangelista e Christy Turlington. Le sei donne appaiono in un famoso servizio fotografico sulla spiaggia del 1988 di Peter Lindbergh per Vogue (“White Shirts: Six Supermodels, Malibu”).

Tatiana Patits, Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell e Cindy Crawford appaiono anche e cantano la voce di George Michael, il cantautore britannico morto nel 2016, nella popolare clip intitolata “Freedom! ’90”.

Era Tatiana Patitz.Più silenzioso e forse più intenso delle “top model originali”disse Fogg.