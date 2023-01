“Mantieni la calma e vai avanti”: Carlo III e William impassibili nonostante i ricordi sconvolti di Harry | proprietà

“Hai intenzione di commentare il libro di Harry?” Un giornalista ha chiamato William quando è arrivato per una visita in un ospedale di Liverpool, nel nord-ovest dell’Inghilterra.

Altrettanto fedele al famoso motto britannico della seconda guerra mondiale di “mantenere la calma e andare avanti”, Carlo III si scrollò di dosso lo scandalo quando uscì per incontrare il pubblico in un kilt vicino a Balmoral.

Fu in questo castello scozzese che Elisabetta II morì a settembre, e nel 1997 i suoi figli William e Harry furono informati della morte a Parigi della loro madre Diana, scena raccontata con un gran numero di dettagli senza compromessi in “Speer” (“The Alternativa”).

In queste memorie il principe Harry, esiliato dal 2020 in California, non scoraggia nessuno, pur affermando di non voler fare del male a nessuno e di desiderare la riconciliazione: né lui stesso, nell’adolescenza segnata da droghe e alcol, né suo padre, re Carlo III , né suo fratello William, né la matrigna e ora regina consorte Camilla, né sua cognata Kate.