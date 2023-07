La guerra in Ucraina: esplosioni sul ponte di Crimea? Almeno due morti e il traffico è stato interrotto

Ha aggiunto che “la polizia e tutti i dipartimenti competenti stanno lavorando sodo” e ha invitato gli automobilisti a scegliere un percorso alternativo. Il ministero dei Trasporti russo ha dichiarato su Telegram che la strada era “danneggiata”, senza confermare possibili danni alle colonne della struttura.

La sede operativa locale ha riferito via Telegram che “secondo il Ministero della Salute del Territorio di Krasnodar, un minore è rimasto ferito” durante l’incidente sul ponte.

L’agenzia di stampa statale russa TASS ha riferito, citando le autorità locali, che è stato istituito un centro di coordinamento all’interno del ministero della Crimea e gli investigatori sono sul posto.

L’agenzia di stampa ufficiale RIA Novosti ha annunciato lunedì mattina presto che, a seguito della chiusura al traffico del ponte, si è formato un ingorgo all’ingresso del ponte, ma la sua lunghezza è stata ridotta a 3 chilometri. Determina quale voce era.

Il trasporto ferroviario attraverso il ponte è stato temporaneamente sospeso, così come il traffico dei traghetti “tra la Crimea e il Kuban” (Russia meridionale), riferisce TASS.

Blogger e media russi hanno riferito che due esplosioni sono avvenute al ponte nelle prime ore di lunedì mattina, secondo quanto affermato da Agence France-Presse, ma non è stato possibile confermarlo immediatamente.

La Crimea, annessa da Mosca nel 2014, funge da base di retroguardia per le forze russe, principalmente per l’invio di rinforzi e la manutenzione delle attrezzature. I pochi ponti che collegano la penisola con l’Ucraina meridionale occupata sono essenziali per le operazioni militari di Mosca.

Il ponte, che attraversa lo stretto di Kerch, è stato aperto nel 2018 ed è stato danneggiato nell’ottobre 2022 a causa di una potente esplosione che le autorità russe hanno attribuito a un camion bomba dell’intelligence ucraina. Kiev ha negato di essere la fonte di questa esplosione. A giugno, il ponte Chongar, che collega la Crimea al territorio parzialmente occupato nel sud dell’Ucraina, è stato colpito da un attacco ucraino, secondo le autorità russe. Il capo dell’amministrazione nella parte occupata della regione di Kherson ha successivamente affermato che al momento “non era più adatta al traffico”.