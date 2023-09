La missione precisa di Daniel Neuenschwander, il nuovo capo del volo spaziale umano europeo – rts.ch

Daniel Neuenschwander di Friburgo è diventato quest’estate direttore del volo spaziale umano presso l’Agenzia spaziale europea (ESA). Si tratta di un luogo molto prestigioso dove l’Europa punta a lanciare il suo razzo con equipaggio.

Il 26 agosto 2023, al Kennedy Space Center in Florida, il danese Andreas Mogensen è diventato il primo astronauta europeo a pilotare un veicolo spaziale, una capsula Crew Dragon Endurance trasportata dal razzo Falcon 9 di SpaceX. Era anche la prima volta che una persona non americana comandava un’astronave americana.

Ma questo giorno è stato anche il primo grande giorno per gli svizzeri. Recentemente è stato nominato capo del volo spaziale umano per l’Agenzia spaziale europeaDaniel Neuenschwander era in prima fila ad assistere al decollo, che non voleva perdersi per nessun motivo.

Un programma europeo ambizioso

Ha spiegato alle telecamere dalle 7: “Dopo sette anni alla guida delle rampe di lancio, essere a capo dell’esplorazione umana e robotica è molto stimolante, perché ci stiamo aprendo al mondo. La dimensione scientifica diventa molto più più importante.” 30pm che lo seguirono quel giorno.

“Sono affascinato dallo spazio, da questa idea di esplorazione […] Lavorare sempre nei limiti del possibile, anche a livello umano.

Ma mentre l’ESA vuole entrare nei grandi campionati, in particolare con un proprio razzo con equipaggio, il 48enne della missione friburghese è anche politico. Negli Stati Uniti, Daniel Neuenschwander deve difendere l’ambizioso programma europeo con partner come la NASA e SpaceX.

Funzione “coinvolgente”.

“Mi aspetto che il nostro buon rapporto continui. Spero che potremo sviluppare questa fiducia reciproca”, afferma Nicole Jordan, capo dell’Ufficio volo umano della NASA, nel rapporto delle 19:30.

Se la missione del 26 agosto della Crew-7 ha avuto successo, il lavoro di Daniel Neuenschwander è appena iniziato. Nel valutare i suoi primi due mesi in carica, lo svizzero azzarda una metafora sportiva: “Il mio nuovo lavoro? È come il surf! Mia moglie mi ha dato una lezione tre anni fa e ho scoperto uno sport che crea dipendenza. Ho abbassato la testa. ” Sott’acqua, fuori e avanti!

Relazione: Olivier Desibourg

