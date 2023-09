Astra Knights Vida – Apertura Gamescom 2023

Astra Knights of Veda è un gioco di cui non avevo mai sentito parlare prima di andare alla Gamescom quest’anno. Questo gioco di ruolo d’azione free-to-play sviluppato da Flint e pubblicato da HYBE IM ha attirato la mia attenzione grazie a una piattaforma che mette in risalto l’estetica del gioco.

Trailer e gameplay della Gamescom 2023

“Delizia per gli occhi” al gusto vaniglia.

Chi ci legge regolarmente sa che io e il mio collega Titiks siamo appassionati di giochi Vanillaware come Odin Sphere, Dragon’s Crown o il recente 13 Sentinels: Aegis Rim. La grafica scintillante di Astra Knights of Veda mi ha fatto subito pensare a questa particolare estetica e mi ha spinto a parlare con gli sviluppatori e a provare la demo giocabile.

Dopo aver trascorso circa trenta minuti nel gioco, ho trovato il gameplay simile a un gioco a scorrimento 2D come Dragon’s Crown a cui sono stati aggiunti una certa profondità di campo ed elementi 3D che danno l’impressione di “2.5 D” e funziona abbastanza bene.

Tuttavia, il gameplay è distinto da Dragon’s Crown tramite un sistema di “eroi” che mi ricorda un po’ Einerjhars di Valkyrie Profile. Infatti, anche se creerai un avatar (maschio o femmina), controllerai uno degli “eroi” che ti assegnerai prima di partire in missione.

Ogni eroe avrà abilità specifiche che aggiungono un elemento di strategia ai livelli. Durante la demo, ad esempio, ho potuto alternare tra guerriero, arciere e mago per sfruttare meglio i punti deboli dei nemici.

Presentazione di “Eroi”

Con una buona dose di Dark Fantasy

Oltre agli elementi di gioco interessanti e nostalgici per i giocatori trentenni, anche la storia di Astra sembra molto avvincente.

La demo ci immerge in un mondo Dark Fantasy in cui il Re Folle, Magnus, ha spinto il mondo un tempo fiorente di Planis sull’orlo del baratro. L’esercito formato per liberare il popolo dalla sua influenza è rimasto vittima di un tragico evento che lo ha portato alla caduta. Un gigantesco albero della morte si alzò dalla terra e le vittime dei suoi fiori mortali iniziarono a divorare la carne dei loro alleati mentre altri si trasformavano in creature mostruose.

La dea Veda scese su queste terre per scegliere un nuovo eroe capace di spezzare questa maledizione. Tu e gli altri cavalieri vedici siete gli unici che possono salvare il mondo.

Grandi risorse ma ancora poca pubblicità

HYBE IM è la divisione editoriale di videogiochi di Hybe Corporation, che non è altro che la società che ha lanciato BTS in tutto il mondo. HYBE IM ha collaborato con lo sviluppatore Flint per espandere il proprio catalogo di videogiochi e, si spera, rilasciare giochi di famosi artisti KPOP.

Tuttavia, sembra che i titoli HYBE IM, come BTS Island: In the SEOM, non siano ancora stati ampiamente coperti dai principali media europei.

Il velo viene gradualmente sollevato

Sfortunatamente non ho una data di uscita ufficiale da condividere, ma c’è speranza prima della fine del 2023.

Tuttavia, durante la mia intervista, ho potuto saperne di più sul gioco e sul suo mondo.

Astra Knights of Veda è la continuazione e la conclusione della storia del gioco per cellulare “Dragon Blaze” (disponibile in Belgio negli app store)

Sebbene Dragon Blaze abbia una storia di sviluppo di oltre 6 anni, non sarà necessario giocarci per iniziare nel mondo di Astra. Tuttavia, i giocatori di Dragon Blaze troveranno un gran numero di uova di Pasqua e riferimenti.

La storia principale di Astra dovrebbe durare circa 40 ore di gioco, senza contare le missioni secondarie e altri eventi.

I giocatori possono aspettarsi un vero mondo Dark Fantasy, in contrasto con lo stile “anime Power of Friendship”. Saranno trattati per eventi tragici. Speriamo ancora che i personaggi amati non muoiano troppo rapidamente.

Il grande punto interrogativo che rimane dopo la demo giocabile è il modello economico del gioco, considerato l’aspetto free-to-play. Abbiamo diritto al pay-to-win e ai paywall per far avanzare la storia e ottenere eroi abbastanza forti? Lui segue.

Per saperne di più: https://store.steampowered.com/app/2484250/ASTRA_Knights_of_Veda/