I piani di coinvolgimento di Blizzard per il 2024 per World of Warcraft – World of Warcraft

In un articolo appena pubblicato, Blizzard condivide i suoi piani per Mondo di Warcraft Nel 2024. Oltre alla patch 10.2.5 disponibile sul PTR che arriverà a inizio anno, troviamo altre novità con 10.2.6, 10.2.7, 11.0, che aprono la strada all’arrivo di La guerra è interiore In autunno, ovviamente Wow classico. Trovate i primi dettagli qui sotto.

Che anno fantastico per il team di World of Warcraft! Esprimiamo la nostra profonda gratitudine alla comunità che dà vita a questo mondo magico mentre cambia e si evolve!

In questo periodo, l’anno scorso, ho pubblicato la nostra prima tabella di marcia. Sono molto orgoglioso del team, senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile! Sappiamo che è facile fare promesse, ma dobbiamo comunque mantenerle. Tuttavia, continuiamo a imparare ed evolverci con ogni rilascio e annuncio. Continueremo i nostri sforzi per ascoltare la comunità e rispondere al fine di costruire un futuro forte per Azeroth.

Quest’anno ha visto un massiccio arrivo di nuovi contenuti: sei aggiornamenti a Viaggio del DragoAggiornamenti dei contenuti per Rabbia classica Il ritorno del raid dungeon del Castello di Icecrown, Arrival Mondi classici estremiBlizzCon 2023, una gara straordinaria per ottenere la prima vittoria globale nella terza stagione di Viaggio del DragoE, molto recentemente, Wow, la classica stagione delle scoperte ! Questo è stato un anno indimenticabile e intendiamo continuare il nostro slancio!

Ora è il momento di dare un’occhiata alle nuove funzionalità in arrivo nel 2024!

Nella versione moderna di Mondo di WarcraftTre aggiornamenti di contenuto per Viaggio del Drago Ti aspetto prima dell’uscita La guerra è interiore. I prossimi tre aggiornamenti concluderanno la storia associata all’attuale espansione e getteranno le basi per la prossima espansione. Stagione 4 di Viaggio del Drago Sarà un’opportunità per aggiungere alcune nuove funzionalità e rielaborare alcuni dungeon e raid, nonché contenuti esterni, ma ti consentirà anche di ottenere ricompense completamente ridisegnate. Durante la primavera e l’estate chiederemo il tuo aiuto in Alpha e Beta La guerra è interiore. Condivideremo maggiori dettagli e date importanti man mano che questi aggiornamenti di contenuto si avvicinano, come abbiamo fatto quest’anno! Ovviamente non sveleremo tutto per riservarvi qualche sorpresa! L’aggiornamento del contenuto di Renewal Seeds è previsto per gennaio. Stiamo attualmente monitorando attentamente il tuo feedback sulle aree di test pubbliche (PTR) per questo aggiornamento.

per quanto riguarda Wow classico,Sono previsti aggiornamenti Classico estremo Con una modalità per giocatore singolo indipendente in arrivo a febbraio, che aggiungerà ancora più sfide alla tua esperienza estrema. Loktar Ogar! Presenteremo anche altri nuovi prodotti come parte di Stagione di scoperte Dal prossimo anno. Ovviamente aspettiamo con ansia la sua uscita Classico disastro Nella prima metà del 2024.

Continueremo a fornire contenuti di alta qualità per Mondo di Warcraft. Non importa come giochi, non dovrai aspettare molto per scoprire qualcosa di nuovo!

Infine, riconosciamo l’opportunità di lavorare con voi per il futuro Mondo di Warcraft In questo periodo di sviluppo. Da tutto lo staff Mondo di WarcraftVi auguriamo buone vacanze, buona salute e un nuovo anno pieno di serenità.

Restiamo al tuo fianco in questo meraviglioso viaggio.

Holly Longdale

Produttore esecutivo