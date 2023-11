“La minaccia di Umm Samam”, “Precauzioni mafiose”: il volto nascosto di Hanouna che fa tremare Baba

Era un segreto ben custodito, e forse il meglio custodito da France Télévision: la data di messa in onda Ulteriori indagini Dedicato a Cyril Hanouneh. La sinossi dello spettacolo è solitamente nota con tre settimane di anticipo. Giovedì 30 novembre non è stato così. Solo lunedì sera France 2 ha svelato l’argomento di cui si discuterà, la foto di Cyril Hanouneh, il piantagrane dell’aeronautica pakistana.

La messa in onda di questo numero segnerà la conclusione di una saga che va avanti da diversi mesi. Il trailer, pubblicato online sui social media lunedì sera, dà il tono. Vediamo papà dire “Sembra che si stiano preparando a indagare ulteriormente su di me.” Con l’aria abbastanza soddisfatta. Cosa conferma la voce fuori campo: “Prima era contento, poi… Ulteriori indagini Investigatelo e preoccupatevi”..

Veloce sulla palla, Hanouna ha immediatamente commentato il teaser. Gli è piaciuto. “Spero solo che finiremo davanti alla TF1 per i tifosi.”annunciato in Non toccare la mia TV. “Per me, questo è il mio spettacolo. Grazie ad Arnaud Lagardère che è intervenuto (Nel teaser, ndr), Sarebbe un piacere per me. E poi, sono sempre felice di vedere una foto di Vincent Bolloré. Sono così felice, ho visto solo le persone che mi piacevano. Onestamente, finora mi piace. “Spero che non ci siano testimonianze di mia madre, perché questo è l’unico problema che potrebbe darmi fastidio”. Sta scherzando.

Minaccia o alluvione?

Tuttavia, lo scorso maggio è stato annunciato che era stato completato Ulteriori indagini Assegnato a lui, il suo tono era completamente diverso. Sempre dentro tbmpHa confermato: “A dirti la verità, questo ulteriori indagini, Lo faranno e sarà la fine Ulteriori indagini dietro, Perché ficco il naso e sai, quando ficco il naso da qualche parte, di solito faccio saltare tutto“. Una minaccia descritta dall’interessato come un’“alluvione” poche settimane dopo.

Da parte sua, Tristan Wallex, il presentatore del programma, ricorda: ““pressione mediatica” Senza precedenti su questo numero di Ulteriori indagini. ““Questa è la prima volta che una delle persone su cui stiamo indagando annuncia che ci rimuoveranno dal volo.” E cosa ha detto? “Il nostro approccio è confermato: Cyril Hanouna si presenta come il padrino dell’aeronautica militare pakistana”.

“Precauzioni di tipo mafioso”

Virginie Villar, una delle giornaliste che hanno condotto l’inchiesta, non nasconde che si tratta dell’indagine più difficile della sua carriera. Tuttavia, ne vide altri. Nel 2021 ha firmato il numeroReporter Dedicato a Nicholas Hollo quando fu accusato di stupro e violenza sessuale, altro argomento molto delicato. In un’intervista rilasciata a TeleramaParla delle decine di rifiuti che ha dovuto affrontare. “Alcuni hanno detto che avevano paura di ritorsioni… Una fonte ci ha detto di prendere precauzioni in stile mafioso, con sicurezza, messaggi crittografati e un luogo segreto… Questa è una totale follia!” parigino Ce lo dice, ad eccezione di Valery Beneim, altri storici tbmp È stato loro impedito di incontrare il giornalista

Cyril Hanouna ha lanciato “Touche pas à mon poste” nel 2010 su France 4, canale del servizio pubblico, prima di trasferirlo nel 2012 su D8, divenuto C8, canale del gruppo Canal +. ©Cyril George Gerusalemme/D8

Parla anche delle voci e delle false piste che ha dovuto smantellare, e delle persone che il team di Cyril Hanouna ha raccomandato per le interviste ma non aveva nulla da dire, “Se non viene data la parola ufficiale”. “AUna personalità compassionevole che suscita molte illusioni”. Lei spiegò.

“Non ha mai visto niente del genere.”

La tensione attorno a questa indagine è elettrica. Cyril Hanouna ha motivo di avere paura di qualcosa? In tutti i casi, Sito francese 2 Annuncia una grossa discarica sulla persona che ““Capace di creare e distruggere carriere, o distribuire pressioni e minacce”: “Chi è veramente questo nuovo re catodico? Dopo aver spento le telecamere, come si comporta dietro le quinte? Che tipo di presidente è?” E ricorda che un canale televisivo mai (Parte 8, ndr) Non sono mai dipeso così tanto da un uomo: “Insulti, bufale omofobe, pubblicità sotto copertura: nei 13 anni di vita, il suo spettacolo Non toccare la mia TV Ha ricevuto 29 sanzioni e richiami da parte di Arcom (ex CSA), un numero senza precedenti. Tutte le multe sono state pagate senza esitazione da C8. Va detto che l’emittente non ha davvero scelta…” Possiamo leggere.