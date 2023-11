“Sono sicuro che sia scritto dall’intelligenza artificiale”, la scrittura del nuovo progetto Silent Hill fa avere allucinazioni ai fan

Una scena dell’ultimo film di Silent Hill ha suscitato la reazione del pubblico! Alcuni sono convinti che i dialoghi siano stati scritti dall’intelligenza artificiale.

Silent Hill: Ascension è una serie interattiva in cui gli spettatori scelgono come si svilupperà la storia e decideranno se i personaggi vivranno o moriranno. È iniziato nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre. Secondo i creatori, lo spettacolo sarà costruito nei prossimi sei mesi. Ovviamente, ogni opzione possibile è pre-scritta dagli sviluppatori e dagli autori, il che di conseguenza porta alla duplicazione del carico di lavoro. Sulla base di queste informazioni e di alcune scene diffuse in rete, è iniziata la voce che diversi dialoghi fossero stati scritti utilizzando l’intelligenza artificiale.

Silent Hill Ascension è interamente scritto dall’intelligenza artificiale e non posso credere diversamente. Questo NPC casuale si presenta, annuncia che sta cacciando bacche, dice di aver visto cose strane e non lo spiega, non fornisce alcuna informazione e se ne va per prendere altre bacche. Addio per sempre, Perry Man https://t.co/IrwahA1tuc – VoidBurger (AKA Jess) 🍔🎮 (@VoidBurger) 25 novembre 2023

Un chiaro interesse per i frutti di bosco e le marmellate…

Infatti è VoidBurger che ride su Twitter quando vede un certo personaggio troppo interessato a marmellata e frutti di bosco mentre l’uomo armato di fronte a lui cerca risposte a strane domande. Mentre quest’ultimo gli chiede se ha visto eventi misteriosi nella foresta, L’uomo soprannominato “BerryMan” risponde con un sì deciso, senza entrare nei dettagli, e torna subito alle marmellate che prepara con amore. Chiede addirittura all’intervistatore se è interessato alle sue ricette, in uno scambio surreale! La stupidità e la banalità del dialogo potrebbero già indicare una scrittura generata dall’intelligenza artificiale. Tuttavia, gli sviluppatori del gioco hanno risposto affermando il contrario.

Ogni parola in Ascension è scritta da persone reali, molte delle quali hanno una lunga carriera di scrittori tra cui titoli Telltale, titoli Pixar, GoW Ragnarok, Resident Evil Village e altro ancora. Delle nostre oltre 100.000 parole, nessuna è stata creata da LLM o AI e sono tutte opera di dedicati… -Jacob Navok (@JNavok) 27 novembre 2023

La scrittura tramite intelligenza artificiale è stata un fallimento

Lo stesso CEO di Genvid, Jacob Navok, ha risposto personalmente a queste accuse: “Ogni parola dell’Ascensione è stata scritta da persone reali, molti dei quali hanno una lunga carriera come scrittori, in particolare su titoli di Telltale e Pixar o su giochi come God of War: Ragnarok, Resident Evil Village e altri. Delle oltre 100.000 parole presenti nell’opera, non una sola parola è stata scritta dall’intelligenza artificiale e tutte provengono dal lavoro di un team talentuoso e dedicato.

In un altro tweet, ha anche confermato che nel 2021 stanno già sperimentando la scrittura utilizzando l’intelligenza artificiale. Tuttavia, ciò ha dato risultati paragonabili a quelli visti in Lo spettacolo di Seinfeld è stato trasmesso in streaming su Twitchnel senso che sono inconcludenti e di qualità inferiore. Un’affermazione onesta che ti fa venire voglia di credere alla smentita precedente. Per coloro che sono interessati a partecipare alla storia di Silent Hill Ascension, è disponibile la narrazione interattiva all’indirizzo Navigatore Ma anche sull’omonima app per Android e iOS.