La WWE sta pianificando una rivalità tra CM Punk e Roman Reigns

La WWE ha già pronte due storyline per CM Punk che coinvolgono i principali campioni della compagnia.

In effetti, Sports Illustrated ha ottenuto internamente maggiori informazioni sul profilo di CM Punk. Secondo le loro informazioni, la WWE sta pianificando di organizzare un incontro tra Seth Rollins e CM Punk, e poi un incontro tra Roman Reigns e CM Punk. Queste saranno le due storie principali a venire per CM Punk.

Inoltre, il match tra CM Punk e Seth Rollins sarà probabilmente l’evento principale della prima serata di WrestleMania 40. La presenza di CM Punk a WrestleMania 40 è già stata confermata nei piani della WWE, ma resta da vedere come sarà strutturata la trama. .

Per quanto riguarda il suo contratto con la società, Sports Illustrated ha appreso una cosa interessante. Si dice che non sia stata la WWE ad avviare le trattative con CM Punk per ingaggiarlo, ma CM Punk ad aprire le trattative con la WWE. Punk ha ascoltato la proposta della WWE e ha accettato i termini offerti.

CM Punk ha firmato rapidamente con la WWE come abbiamo riportato su Catch-Newz, ma ciò non impedisce alla società di ottenere un futuro ben progettato per lui nel 2024.

Fonte immagine: WWE