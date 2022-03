“Top Chef”: le sort s’acharne sur Glenn Viel

Les semaines passent et l’étau se resserre dans Top Chef. Ce lundi soir, la chef britannique triplement étoilée Clare Smyth invitait les candidats à sublimer l’oignon. Un défi qui a presque réussi à donner larme à l’oeil à certes tant il n’était pas des plus faciles. Affectée par le départ de Logan la semaine dernière, la brigade violette reprend des couleurs. Ambroise et Lilian, poulains de Paul Pairet, ont remporté l’épreuve avec les salutotions de la cheffe invitée. Pour les brigades bleue et orange, c’est toutefois la déception. Elles filent en seconde épreuve. Ici les attend Dominique Ansel, désigné meilleur chef pâtissier au monde en 2017, et avec lui l’un des challenge les plus impressionnants de cette treizième saison: bluffer en réalisant un dessert vivant. Si les créations de Louise et de Sébastien séduisent lo chef, cell de Mickaël, Elis et le Belge Arnaud déçoivent un peu. Ces derniers sont donc envoyés en dernière chance…

Sur la sellette, les trois candidats mettent les petits plats dans les grands pour offrir aux jurés un plat autour du boeuf qu’ils n’oublieront jamais. Mickaël, membro della brigata blu, riporta l’épreuve haut la main et est qualificato per la suite de l’aventure. Après discussioni, c’est finalement Elis qui quitte l’aventure et remet son tablier. “Per me, Top Chef, c’était une grande famiglia. Tous ces candidats-là sont des personnes qui m’ont aidé à me dépasser. Je n’ai jamais eu des amis comme ça, réels. J’étais souvent vu comme le vilain petit canard parce que je ne savais ni lire ni écrire”dit-il avant de fondre en larme et d’émouvoir le plateau entier.

Après Renaud et Tania, Glenn Viel perd donc encore un membro della brigata. Un mauvais de saison pour le nouveau juré de Top Chef qui se retrouve désormais avec Lucie et Arnaud, candidat habitué aux dernières chances. Le chef triplement étoilé at-il misé sur les mauvais chevaux? Le sort semble en tout cas s’abattre sur lui et ce pour le plus grand plaisir de ses camarades jurés, Philippe Etchebest et Hélène Darroze, qui possèdent encore trois candidats chacun dans leur équipe. De son côté, avec deux petits pupils dans in brigade, Paul Pairet est à égalité avec Glenn Viel.

Il nuovo chef de brigade ne manque en tout cas pas de motiver ses troupes et de les soutenir un maximum. Interrogé par nos soins, le Liégeois Arnaud décrit Glenn Viel comme “un uomo straordinario“. Avec lui, ça a matché direttivadit-il. “C’est le meilleur chef que j’aurais pu avoir. Il conseille comme un frère, il accompagne et est dans un partage. C’est clairement l’une des plus belles rencontres que j’ai pu faire. Il m’a d’ailleursé envoy un message avant d’ouvrir mon restaurant pour me souhaiter bonne chance. Après la fin du tournage, il est toujours là pour me conseille. C’est un homme straordinario.”