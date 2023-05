La melatonina non è né un sonnifero né un prodotto miracoloso

Melatonina alla moda: per alleviare l’insonnia, ridurre il jet lag, allontanare la depressione… Gli scienziati non sono così entusiasti come il grande pubblico.

A Dal 30% al 50% sono belgi si lamentano L’insonnia temporanea e il 20% combattono l’insonnia cronica. Molti, perché non pensano di consultare o non hanno il coraggio di farlo, si buttano sugli integratori alimentari, concentrati di nutrienti che sono distinti dai farmaci e sono disciplinati da normative specifiche. Erba di San Giovanni, valeriana, zafferano, passiflora, lavanda… L’offerta è abbondante quanto la domanda, compresa la famosa melatonina. È la prima ancora di salvezza a cui ricorrono coloro le cui notti sono spezzate.

Questo prodotto ha una statura incredibile. Sia un integratore alimentare a basso dosaggio che un farmaco sopra una certa soglia 300 mg per dose, che di solito è destinato a trattare l’insonnia primaria nelle persone di età superiore ai 55 anni. La molecola è spesso disponibile da banco, a volte con prescrizione medica, ma affrontarla è, infatti, difficile. Scoperto nel 1958, questo ormone è fisiologicamente secreto dal cervello (leggere sotto)di sera e di notte. Lei permette Sincronizzazione dei ritmi biologici In risposta a un ritmo alternato luce/buio, per mantenere il ciclo sonno/veglia. Composto, reperibile in farmacia o in farmacia sotto forma di compresse, spray, soluzione orale, a rilascio immediato o prolungato.

Il modo migliore per aiutare a dormire è cambiare il tuo stile di vita e le abitudini del sonno.

«La melatonina ti aiuta a dormire meglio, ma è probabile che anche un placebo faccia parte dell’effetto clinico.. In ogni caso, è uno dei rari sonniferi che prescrivo senza scrupoli”, commenta Stephen Loris, neurologo e direttore del Brain Center del CHU di Liegi, in Il sonno fa bene al cervello (Odile Giacobbe, 2023). Tuttavia, la sua efficacia è limitata a poche indicazioni specifiche. Potrebbe quindi essere utile per il suo ruolo cronobiotico, permettendo di sviluppare l’orologio interno delle persone con la sindrome della fase ritardata dei ritmi circadiani, caratterizzata da sonno e veglia ritardati. L’efficacia della luce rimane superiore a quella della melatonina. Quest’ultimo, quindi, può avere effetti benefici solo in pazienti con una buona igiene del sonno ed esposizione alla luce», avverte Claude Grunfer, cronobiologo e neuroscienziato dell’Inserm.

Tra chi ha più di 60 anni

Ce l’ha anche lei proprietà narcotiche, che rende più facile addormentarsi, soprattutto nelle persone anziane, generalmente intorno ai 60 anni, le cui ghiandole pineali diventano pigre – la produzione di melatonina si indebolisce nel tempo. Ma Non migliora la qualità o la durata del sonno: Aiuta a dormire, non a mantenere il sonno. Ancora più importante, i suoi risultati dipendono dalla dose e da quando viene assunto.

per regolare il sonno spostato, È preso a distanza dall’ora di coricarsi: A basso dosaggio (0,5 mg), nel pomeriggio, da quattro a sei ore prima di coricarsi, per andare a letto in anticipo, o al mattino, per ritardare i ritmi biologici delle persone che sono molto presto la mattina. È stato dimostrato che l’effetto narcotico è dose-dipendente e spesso è necessario assumere più di 1-2 mg prima di andare a letto per addormentarsi. A condizione che il sé sia ​​costretto a comportamenti adatti al sonno. “Se lo prendi e poi passi tre ore davanti a uno schermo, non funzionerà. Il miglior sonnifero è cambiare il tuo stile di vita e le abitudini del sonno“, Nota Stephen Loris. Per osservare un vero cambiamento, è necessario prenderlo per almeno quindici giorni. La molecola, invece, non ha alcun effetto sull’insonnia dovuta all’ansia o alla ruminazione che disturba l’inizio del sonno.

Le proprietà sedative della melatonina facilitano l’addormentamento delle persone di età superiore ai 60 anni. © Getty Images

Anche il dosaggio è importante. È quasi progettato su misura. Oscilla tra 0,5 mg e fino a 1 mg per un disturbo più grave. Deve anche essere adattato alle abitudini: tabacco e alcol, ad esempio, riducono la biodisponibilità. Allo stesso modo, se la melatonina è generalmente ben tollerata, l’Agenzia federale per i medicinali e i prodotti sanitari ne sconsiglia l’uso in molte situazioni, compresi i bambini sotto i 12 anni, le donne incinte e che allattano o i pazienti con una malattia infiammatoria. Infine, l’agenzia afferma che le interazioni sono possibili con molti farmaci.

Infine, un’altra trappola, La qualità degli integratori alimentari da banco non è garantita. In un recente sondaggio, testcats Indicare che il contenuto del prodotto attivo non sempre corrisponde al contenuto dichiarato in etichetta. I puntatori possono anche fuorviare il consumatore sui termini di utilizzo.

altre tracce

Quindi che dire Altri supplementi? La letteratura recente lo dimostra La combinazione di valeriana, luppolo e passiflora dà i migliori risultati. Una meta-analisi (letteratura che combina i recenti risultati della ricerca), pubblicata sulla rivista Recensioni sulla medicina del sonnomarzo 2022, da definire zafferano. Secondo questo lavoro, una dose giornaliera di 100 mg migliora significativamente la qualità del sonno. Il sepranale, uno dei suoi composti, attiva i neuroni che favoriscono il sonno e inibisce quelli responsabili della veglia. Inoltre esso, La spezia sembra mostrare effetti positivi sull’umore e proprietà ansiolitiche che aiutano a ridurre lo stress, che può migliorare la condizione delle persone con disturbi del sonno legati allo stress. Tuttavia, gli autori sono molto cauti nelle loro conclusioni e specificano che saranno necessari altri studi per concludere l’efficacia e la sicurezza a lungo termine di varie dosi di zafferano.

IL Interessante anche il magnesio. Questo minerale essenziale nel corpo umano è coinvolto in molte reazioni enzimatiche ed è particolarmente coinvolto nella produzione di acidi gamma-aminobutirrici (GABA), che svolgono un ruolo essenziale nel controllo della veglia e del sonno rallentando l’attività cerebrale complessiva. Studio pubblicato in Dorme nel 2021, che da più di vent’anni segue le abitudini alimentari di quasi quattromila persone, segnala che chi consuma regolarmente le giuste quantità di magnesio dorme meglio e più a lungo. Ma anche in questo caso gli autori sono consapevoli che il loro lavoro si limita a mostrare la correlazione piuttosto che la causalità, che deve essere confermata da altri studi. Finora, infatti, non c’è Non è previsto un esame finaleè ampiamente utilizzato nelle popolazioni sane, o che soffrono di determinate malattie, per lunghi periodi di tempo.

La preparazione perfetta non è stata ancora inventata.

220 miliardi di euro Gli esperti del settore stimano che il mercato globale degli integratori alimentari raggiungerà i 220 miliardi di euro entro il 2024, una cifra vicina a quella dei cosmetici.