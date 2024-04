Il ministro della Salute lancia una missione

Da diversi mesi il personale dell'Istituto pubblico per la salute mentale (EPSM) di Alon e il servizio di accoglienza d'emergenza del Lohman Hospital Center mettono in guardia sulla carenza di personale e sulle condizioni in cui vengono accolti i pazienti. Si sono già svolte diverse giornate di manifestazioni. In risposta all'emergenza e consapevole della gravità della situazione, il Ministro delegato alla Salute e alla Prevenzione, Sig. Frédéric Valeteau, ha accolto la mia richiesta di inviare una missione guidata da esperti qualificati in psichiatria. Oggi, giovedì 4 aprile 2024, Julie Delpeche, rappresentante di Ennahda per il primo distretto, ha annunciato l’annuncio.

appena possibile

Spiega che questa iniziativa Sarà stabilito al più presto con l'Agenzia sanitaria regionale dei Paesi della Loira et al Fornirà una diagnosi completa e approfondita delle sfide che l’assistenza psichiatrica deve affrontare nella nostra regione .

questa missione Proporremo soluzioni operative e raccomandazioni su misura basate sull'esperienza dei nostri specialisti in questo campo al fine di gettare le basi per migliorare il nostro sistema di assistenza psicologica su tutto il territorio nazionale. .