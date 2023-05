Perché dormiamo male nelle notti di luna piena?

essere visto non vedo più Contenuti

Scienza o idee ricevute: la luna ha un effetto diretto sulla qualità del nostro sonno? Mentre molte persone in tutto il mondo non esitano ad alzarsi nel cuore della notte per assistere a un’eclissi lunare, altri che sono meno fortunati a volte rimangono svegli ma non sanno perché. Colpa della stella lunare? Forse.

Prove scientifiche del sonno della luna

Attraverso ricerche su siti scientifici specializzati, molti studi scientifici confermano che la luna ha effettivamente un effetto sul nostro sonno. Ad esempio, un team di ricercatori svizzeri, guidato dal cronologo Christian Cajochen, ha pubblicato uno studio straordinario nel 2013.

Monitorando la qualità del sonno di 33 persone e confrontandola con i cicli lunari, sono stati in grado di stabilire che i partecipanti impiegavano “cinque minuti in più per addormentarsi la sera quando la luna è rotonda”. Inoltre, il loro tempo totale di sonno in quelle notti è stato ridotto di venti minuti!

Se i ricercatori sono stati in grado di dimostrare che il livello di melatonina, l’ormone del sonno, è molto più basso nelle notti di luna piena, non potrebbero spiegarne il motivo. Ma sostengono nella conclusione del loro studio che avremo un “orologio lunare interno”!

Tuttavia, “al momento, nessuno è in grado di spiegare questi risultati, che evidenziano il modesto ma importante effetto della luna piena sul sonno”, conferma il dottor Gronevere, che ha decodificato i risultati di questo studio del 2013.

Cos’è la luna piena?

La luna piena è una fase lunare durante la quale il satellite è completamente esposto. “Dalla terra, la luna appare completamente illuminata dal sole. Non si vede il lato nascosto, che è rimasto nell’ombra.” Dice Paul Ferris. Questo fenomeno si verifica quando il sole, la terra e la luna sono quasi allineati.

Ciò significa che in questa data la luna sorge quando il sole tramonta e tramonta quando il sole sorge. Le eclissi lunari si verificano quando il Sole, la Terra e la Luna si allineano perfettamente. La luna piena si verifica ogni 29 giorni.

Perché dormiamo male nelle notti di luna piena?

In generale, la Luna ha un’influenza sulla Terra e su tutti i suoi elementi costitutivi: regola il ritmo delle maree, la crescita delle piante, provoca terremoti… Colpisce anche il corpo umano: l’umore, le mestruazioni. ciclo, appetito, livello di energia ma anche sonno. In questione la limpidezza della luna e le sue radiazioni che ritardano la produzione di melatonina, l’ormone del sonno.