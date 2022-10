I pinguini sono davvero monogami?

C’è solo qualcosa di tenero, forse anche romantico, nel corteggiamento dei pinguini. Dopo aver trascorso mesi in mare, pescando e nuotando nelle acque più fredde, i pinguini di Adelia (Pygoscelis adelia) ritornano negli stessi siti di riproduzione anno dopo anno. Si aggirano nella scena del bar mentre i maschi suonano le trombe e aprono, ignorando l’avanzata e dirigendosi verso i loro compagni della stagione precedente: i maschi che sono arrivati ​​prima delle femmine per sistemare il nido.

Questi pinguini sono modelli di impegno a lungo termine. Ma tutti i pinguini sono ugualmente attaccati a un partner per tutta la vita?

Si scopre che questi pinguini sono l’eccezione piuttosto che la regola. Sebbene la maggior parte dei pinguini si accoppi con un solo partner per stagione riproduttiva, possono accoppiarsi con molti altri pinguini in una colonia riproduttiva prima di stabilirsi nel nido. I tassi di fedeltà variano notevolmente da un tipo all’altro. I pinguini adorano: è complicato.

“La risposta breve è no, i pinguini non sono realmente monogami”, ha affermato Emma Marks, ecologista comportamentale dell’Università di Auckland in Nuova Zelanda che studia il comportamento riproduttivo e la selezione del compagno nei pinguini. Abitare. “Gli allevatori coloniali come i pinguini possono essere monogami, avendo un compagno con cui nidificano e allevano pulcini ogni stagione”, ha detto Marks a WordsSideKick.com. “Ma questo non significa che non ci siano attività extraconiugali”.

Si può dire che i pinguini non sono monogami. Diversi pinguini giocano in campo prima di stabilirsi con un partner per la stagione. A volte si sposano con altri membri della colonia che sono già stati scelti, risultando in un dramma degno di un’opera, secondo Marx.

Una conseguenza di questi triangoli amorosi disordinati è che quando la femmina depone l’uovo, non è sempre chiaro se il maschio con cui trascorrerà la stagione sta allevando il suo pulcino. Uno studio del 2018 pubblicato su Zoo Biology ha descritto il pinguino Gentoo (Papua Pegosilis) in un acquario dello Utah che, a causa della mescolanza del suo compagno di accoppiamento, finì per allevare due pulcini di diversa discendenza maschile. Gli autori dello studio affermano che gli scienziati non sono sicuri di quanto sia comune questo fenomeno in natura perché mentre gli strumenti di monitoraggio e altre tecnologie possono aiutare i ricercatori a monitorare il comportamento di accoppiamento e la formazione di coppie, non ci sono stati sforzi concertati per testare la paternità dei pulcini in natura.

Allo stesso tempo, i pinguini sono socialmente in qualche modo monogami. Occorrono due partner impegnati per allevare un pulcino in un ambiente difficile come l’Antartide, e i pinguini si legano a coppie per dividere efficacemente le responsabilità della cura del nido, dell’incubazione delle uova e della caccia.

Marx disse: “La monogamia sociale è un prerequisito”. “Mantenere i pulcini richiede una grande coordinazione tra i due e, se ciò si interrompe, l’allevamento sarà un fallimento per la stagione”.

Questi accordi sociali possono durare a lungo termine, con ogni stagione riproduttiva che fa sì che gli stessi genitori di pinguini tornino al nido per un altro anno. La frequenza con cui ciò accade dipende in parte dalla specie. Una revisione della letteratura del 2013, pubblicata sulla rivista Comptes Rendus Biologies, ha mostrato che l’89% dei pinguini delle Galapagos (Sfenisco il mendicanteRimangono fedeli al loro partner. Al contrario, uno studio del 1999 pubblicato su The Auk ha mostrato che solo il 15% dei pinguini imperatori (Aptenodytes foresteri) Cerca lo stesso partner per le successive stagioni riproduttive. La maggior parte delle specie ritorna alle stesse coppie almeno in modo abbastanza coerente, con tassi di accuratezza che vanno dal 59% all’89%, secondo uno studio del 2013.

Marks afferma che il successo della stagione precedente gioca anche un ruolo nel determinare se le coppie di pinguini rimarranno insieme a lungo termine. Se la coppia alleva con successo i pulcini alla maturità e il maschio mantiene un nido ben posizionato, le possibilità che la femmina torni dal suo ex compagno sono generalmente più alte. Altrimenti, è più probabile che le femmine vaghino alla ricerca di pascoli più verdi.

“Per le specie coloniali, ci sono molte opzioni disponibili”, ha detto Marks. “Se il processo di accoppiamento è fallito in precedenza, generalmente ci aspettiamo di vedere più casi di ‘divorzio’ nella stagione successiva”.

È difficile calcolare i tassi di “divorzio” effettivi, ovvero i casi in cui i pinguini lasciano gli ex compagni a favore di nuove conquiste, perché non tutti i pinguini tornano nei luoghi di riproduzione ogni stagione. Quando si formano nuove coppie, può essere difficile determinare se si tratta di una decisione personale o se il pinguino si è spostato dopo che l’altra metà non è tornata, ad esempio se è stata divorata da un’orca o da un sigillo.

La predazione non è l’unica minaccia alla vita amorosa del pinguino. Un recente studio pubblicato sulla rivista Ambio ha scoperto che le popolazioni di pinguini diminuiscono in proporzione alla diminuzione della quantità di krill disponibile per il cibo. Secondo lo studio, i cambiamenti climatici e le attività di caccia umana sono i principali fattori responsabili del calo del numero di krill. I cambiamenti del ghiaccio marino dovuti al clima costringono anche i pinguini a viaggiare in diversi luoghi di riproduzione, rompendo così le coppie a lungo termine e influenzando la migrazione. Secondo il signor Marks, alcuni maschi ora raggiungono i loro luoghi di riproduzione stanchi per aver navigato nel mare mutevole e nei paesaggi ghiacciati, troppo negligenti per attirare le femmine e troppo esausti per prendersi cura adeguatamente delle uova.

Collettivamente, si ritiene che questi fattori abbiano avuto un ruolo nel fallimento ampiamente riportato di Halley Bay. Il sito di riproduzione che ha ospitato 25.000 coppie di pinguini imperatori ciascuno è stata una stagione sterile dal 2016.

“È probabile che il cambiamento climatico riduca i tassi di successo delle colonie riproduttive”, ha affermato Marks. Quando i tassi di errore sono più elevati, ci aspettiamo tassi di errore più elevati. Il rinnovo dei Compagni«.