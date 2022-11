La Lotteria Nazionale adatta la sua offerta per le vacanze…con una particolarità quest’anno

Come ogni anno, la lotteria adatta la sua offerta per le vacanze. Con, quest’anno, una specificità legata al Lotto Extra di Capodanno. Ogni anno, la lotteria offre ulteriori estrazioni del lotto chiamate Lotto Extra. Ci sono anche Lotto Extra durante tutto l’anno, ad esempio venerdì 13. fino a 6 milioni Per queste due estrazioni di fine anno, il 24 e il 31 dicembre, ci saranno tre milioni in palio per i vincitori del 1° posto, qualunque sia il jackpot “normale” del lotto. Se il jackpot di 3 milioni non viene vinto il 24 dicembre, passerà all’estrazione del 31 dicembre. Il che ci darebbe un jackpot di 6 milioni quel giorno. Il jackpot che, se anch’esso non vinto, verrà trasferito alla normale estrazione della lotteria del 4 gennaio.

Il 24 e il 31 dicembre sono i giorni dell’estrazione della lotteria del sabato. In queste due serate, quindi, ci saranno due estrazioni: una del Lotto e una del Lotto Extra. Per la lotteria, non si tratta di una competizione tra due giochi, ma piuttosto di due possibilità di vincere una buona somma. Queste due lotterie si svolgeranno esattamente come lo sono al Negozio di Place De Brouckère, a Bruxelles: la sede della lotteria è accessibile al pubblico ed è quindi accanto al Plaisirs d’hiver bruxellois.

raschietto raschietto Insieme a queste estrazioni, la lotteria mette in evidenza biglietti gratta e vinci stagionali in bei colori del passato come dovrebbe. I biglietti Winter Magic sono quindi disponibili in tre formati da 2, 5 o 10 euro e l’acconto va da 25.000 a 500.000 euro.

Anche con il Winners Club (sempre vincitore del gratta e vinci), nella sua versione party, che costa 3€ e può portare fino a 10.000€. E infine il Bingo Tree, un albero di Natale gratta e vinci da 3€ che può fruttare fino a 100.000€. La lotteria offre anche le solite goodie bag (borse con biglietti gratta e vinci) che possono allietare una serata di festa. O causare un po’ di gelosia!