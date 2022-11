Quali colori dovrebbero essere evitati dopo i 50 anni, perché stiamo invecchiando? Cosa sostituirlo?

Essendo ragazze francesi forti e indipendenti, possiamo indossare qualsiasi cosa a qualsiasi età, giusto? Sì, ma c’è un problema… i colori che scegliamo di indossare sono più d’impatto di quanto tu possa immaginare. Non solo sono in grado di attirare l’attenzione su un’area specifica, ma anche di cambiare il tono della pelle del nostro viso, tra le altre cose. Ci sono toni inadatti che possono aggiungere chili e persino anni alla nostra figura! Ma quali colori dovresti evitare dopo, diciamo, i 50 anni, a rischio di sembrare più vecchio? Ho deciso di approfondire l’argomento…

Quali colori dovrei evitare dopo i 50 anni?

I vestiti sono una parte essenziale del nostro stile generale e sceglierli bene è un’arte in sé. I tagli, i materiali, le sfumature e gli stili che indossiamo influenzano notevolmente l’impressione che facciamo sugli altri. Proprio come ci sono stili che ci fanno sembrare una taglia più piccola o più giovane, ci sono anche eroi di colore che ci invecchiano, a volte, senza che ce ne rendiamo nemmeno conto. E tutti sanno che conoscere il tuo nemico è la chiave per sconfiggerlo, giusto? Quindi vediamo quali cattivi del guardaroba evitare!

Marrone (soprattutto scuro) in “Full Look”

Certo, il marrone è una scelta naturale che ha molto potenziale quando si tratta di moda per le donne over 50, ma è anche uno dei colori da evitare dalla testa ai piedi. Questo è più vero quando si parla di Sfumature scure di marrone Che hanno il potenziale per aggiungere anni in più alle ragazze di tutte le età.

Cosa indossiamo invece?

D’altra parte, puoi indossare questo colore tranquillamente come accento o riservarlo per uno o due elementi del tuo look. Tuttavia, è preferibile una tonalità più chiara o leggermente più chiara come cammello, caramello, beige, cappuccino o terra di Siena.

Colori da evitare nello spettro del verde

Altri colori da evitare dopo i 50 anni sono il verde oliva, il kaki e il veronese. Ma per quali ragioni? Il motivo principale è che questi toni spenti tendono ad invecchiare la pelle e ad accentuarne le imperfezioni. Accentuano il colorito giallastro, l’affaticamento, le occhiaie sotto gli occhi e possono dare al tuo viso una tinta verdastra.

Cosa sostituirlo?

D’altra parte, puoi sicuramente indossare sfumature di verde più fresche come menta, avocado, smeraldo e smeraldo. Parlando di verde scuro, scegliere l’imperiale o il pino è un’ottima possibilità. Se non puoi rinunciare completamente agli ulivi, almeno accessoriali con dei gioielli luminosi o un altro accessorio dai colori vivaci.

Puoi vestirti di bianco a 50 anni o più?

L’outfit di Biancaneve può essere una scelta pericolosa, indipendentemente dal contesto. Ma questo è ancora più valido quando hai già un sacco di compleanni alle spalle. La più grande preoccupazione con questo incolore è che accentua le imperfezioni: pigmentazione, capillari, pori dilatati e rughe.

Fortunatamente, tutti gli albumi (soprattutto i colori caldi) come crema, avorio, guscio d’uovo, ecc. Non sono colori da evitare dopo i 50 e costituiscono una tavolozza di colori alternativa assolutamente eccellente.

Sfumature di viola scarsamente selezionate

Non è che questi siano colori da evitare a tutti i costi, ma l’abbigliamento color viola va scelto con molta attenzione, soprattutto dopo gli anni ’50. Il problema è che tendono a distinguersi La nostra pelle è rossa Diventano più evidenti nel tempo a causa dell’indebolimento dei capillari.

Ahimè, lo è anche la pelle giallastra che il viola ama enfatizzare. Anche una ragazzina può sembrare malata, cupa e molto più matura della sua vera età quando il suo aspetto viola non corrisponde al tono della sua pelle. Ma cosa succede se ti piacciono le sfumature a metà tra il rosso e il blu, ma non sai quale sia esattamente?

Possiamo “ingannare” i colori per evitarli?

Vuoi imbrogliare un po ‘e indossare ancora alcuni di questi colori da evitare che sono i tuoi preferiti? Bene, indossalo il più lontano possibile dalla tua faccia. Questa strategia si applica a tutti i “banditi” dopo i suddetti 50 o 60 coloranti. Dopo tutto, una gonna scarlatta, pantaloni, scarpe o borsetta non hanno lo stesso effetto di una camicia scarlatta!

Invece di chiudere…

Infine, posso dire che è meglio soprattutto astenersi dagli estremi. Ad esempio, il nero è un punto fermo nel guardaroba di ogni ragazza alla moda, indipendentemente dall’età. Ma dicono che vestirsi di nero dopo i 40 o 50 anni non fa che accentuare le rughe. Tuttavia, invece di bandirlo, mantienilo più luminoso o crea una bella distrazione con vestiti e accessori in altri colori. Una sciarpa colorata o una bella collana sono molto utili a questo proposito.