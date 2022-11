Le sue figlie riaprono il suo negozio, “La mamma sarebbe orgogliosa”

Véronique, famosa a Saint-Tronde grazie al suo negozio di abbigliamento femminile “La V en Rose”, è scomparsa improvvisamente lo scorso ottobre.

“Incomprensibile. Stiamo perdendo non solo una grande imprenditrice donna da sempre appassionata del suo negozio, ma soprattutto una bellissima donna con il cuore al posto giusto. Ferro, ci mancherai tanto. Grazie per il tuo entusiasmo, la tua grande gentilezza e soprattutto il tuo bellissimo sorriso”, scrive l’Associazione Shop in the City.