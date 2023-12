Un’attrice belga denuncia i movimenti inappropriati di Depardieu: “Ho sentito una grande mano toccarmi le natiche”.

Il mostro sacro è diventato un mostro… Da qualche tempo si levano accuse, testimonianze e denunce contro il famoso attore francese Gérard Depardieu. Oltretutto l’attore venne a stare da noi, per evitare polemiche, e fu un fallimento.

Il suo comportamento lussurioso e le sue dichiarazioni sessuali e sessuali hanno scioccato le persone, soprattutto nella clip trasmessa da Complément d’Enquête.

Gerard Depardieu contropiede in tribunale: ‘È sbalordito’

Un’altra testimonianza, riportata dai colleghi di SudInfo, conferma l’idea che abbiamo dell’attore pervertito, quella dell’attrice belga Britt van Hove. Spiega come Gerard Depardieu si è permesso di toccarle le natiche durante una cerimonia di premiazione.

“Tutti gli attori del film erano presenti e abbiamo ricevuto un’accoglienza incredibile da parte del pubblico. Questo momento della cerimonia di premiazione rimarrà impresso per sempre nella mia memoria.” Gerard Depardieu Eccolo lì, è stato davvero impressionante e anche un po’ spaventoso. Ci ha detto che il film gli è piaciuto molto. Mentre era lì, seduto dietro di noi per una standing ovation da parte del pubblico e davanti ai fotografi, ho sentito una grande mano toccarmi le natiche. Mi chiedevo se fosse reale. In quel momento non ho osato rispondere. Forse oggi sarà diverso.”