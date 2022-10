Un residente di Bruxelles installa un pannello solare sulla sua veranda

L’installazione di questa scheda è legale? Tom Kennes non la pensa così. “Non credo di avere il permesso. Ne avrò bisogno ma… mi sono detto: siamo in una crisi energetica e climatica ed è ora di cambiare le regole e non adeguarci a regole che non si adattano più al situazione.”

L’Associazione per la difesa dei consumatori Test-Achats conferma, sul proprio sito, l’illegalità di questo tipo di installazione.

“Ci sono regole per i cosiddetti ‘impianti di generazione distribuita paralleli alla rete di distribuzione’. Si afferma che questo tipo di utenza deve essere collegata con un cavo fisso. È chiaro che è vietato collegarla semplicemente con una presa ad una presa di corrente”.

Continua il test Acats: “Insomma, questo dispositivo è più costoso, offre molto meno potenziale di ritorno economico e secondo le regole attuali semplicemente non è possibile collegarlo a una presa. A questo proposito, è meglio investire in un’installazione completa che venga eseguita dall’installatore”.

Tom Kennis concorda con Test-Achats: l’installazione fotovoltaica convenzionale è la migliore e la più redditizia. Ma nel suo caso particolare, la scheda che ha installato è l’unica opzione pratica e si dice soddisfatto.