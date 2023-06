La Juventus conferma l’intenzione di ritirarsi dalla Premier League

La Juventus ha comunicato di aver inviato una comunicazione agli altri due club che, come la Juventus, non avevano esercitato il diritto di recedere dal progetto Premier League (FC Barcelona e Real Madrid) al fine di avviare un periodo di discussione tra i tre club. In merito alla possibile uscita della Juventus dal progetto Premier League”, si legge nel comunicato. La “vecchietta” nega di aver ricevuto sanzioni dalla UEFA.

La Juventus è stata multata di 10 punti in caso di plusvalenze ritenute artificiose durante il trasferimento. Questa penalità ha spinto il club al settimo posto. I bianconeri sono quindi eleggibili per la prossima Conference League, a meno che anche la UEFA non decida di sanzionare il club. Lanciata in pompa magna nell’aprile 2021, la Premier League è crollata in sole 48 ore di fronte alla rabbia di molti tifosi e alla minaccia di un’azione politica. Ma lo spettro di un campionato privato è riemerso a metà ottobre con il lancio di una struttura denominata A22 Sports Management, che afferma di voler aprire un “dialogo” sul futuro del calcio europeo per club incontrando ciascuno dei suoi rappresentanti. Juventus, Real Madrid e Barcellona hanno continuato a sostenere il progetto. La Corte di giustizia europea (CGUE) deve presto pronunciarsi sulla questione se la UEFA, che regola il calcio europeo mentre organizza Champions League ed Europa League, stia abusando della sua posizione dominante volendo punire di propria iniziativa i club ribelli. settori europei. Torneo semichiuso.