Davvero una battuta d'arresto per il Goto giapponese

Nelle prossime settimane l'Anderlecht resterà sicuramente attivo nel mercato dei trasferimenti. Il club di Bruxelles sta pensando di sbarazzarsi di alcuni giocatori non essenziali e di assumere un altro difensore centrale. Tuttavia, il primo accordo è stato concluso qualche tempo fa.

Infatti, l'Anderlecht ha annunciato ufficialmente il suo primo acquisto invernale a fine novembre con Keisuke Goto. Il 18enne attaccante verrà ceduto in prestito al Jubilo Iwata l'anno prossimo e anche l'Anderlecht avrà un'opzione di riscatto.

Problemi di pratiche burocratiche

Goto inizialmente entrerà a far parte degli RSCA Futures, ma Le Soir riferisce che dovrà aspettare un po' di tempo prima di poter fare il suo debutto. Nonostante il suo trasferimento sia stato confermato più di un mese fa, sembra che le carte di Goto non siano ancora tutte in ordine. Il giovane talento, quindi, per il momento dovrà limitarsi alle sedute individuali indoor e non potrà ancora raggiungere i compagni.

L'RSCA Futures giocherà una partita di allenamento contro l'OH Louvain giovedì e affronterà La Louvière il giorno successivo, ma senza il giocatore giapponese. L'Anderlecht spera senza dubbio che Goto sia presto disponibile, poiché la prossima assegnazione ufficiale dell'RSCA Futures è imminente.

Venerdì 12 gennaio, gli RSCA Futures usciranno dal letargo per recarsi a Kiel, dove affronteranno Beerschot nella Professional Challenger League. In questa partita, infatti, potrebbe dover fare a meno di LePage e Ouri, che viaggiano con il titolare della A per l'allenamento.