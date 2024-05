MotoGP, Francia: Nuovo record di presenze reali per il Gran Premio di Francia 2024

Il Gran Premio di Francia 2024 a Le Mans passerà alla storia, non solo per la serie di prestazioni eccezionali in pista, ma anche per aver battuto il record di presenze nel fine settimana della MotoGP. In totale, 297.471 spettatori si sono riuniti in pista per osservare l’abilità di Jorge Martin, Marc Márquez e Pico Bagnaia, sostenendo con tutta la loro forza e gesti i loro connazionali Johann Zarco e Fabio Quartararo.

La competizione è iniziata con 86.323 tifosi giovedì e venerdìIl che indica un fine settimana promettente. Sabato, giorno titoli di studio E le corse

garae ho assistito all’ascesa della sua presenza 92003 Spettatori. Ma è stata la domenica a lasciare il segno con il record di presenze 119 145

Le persone vengono per sostenere i loro eroi e testimoniare la loro vittoria Martino E lo straordinario ritorno di Marchese.

Questo è approssimativamente il numero totale 300000 Il numero di visitatori nell’arco di tre giorni supera di gran lunga il record precedente

278805 Fondato lo scorso anno, ha consolidato Le Mans come uno degli appuntamenti chiave del calendario della MotoGP, molto prima che Jerez mettesse tutto insieme. 181289 persone quest’anno.

Il Gran Premio di Francia mostra come viene organizzato e vissuto un weekend di MotoGP

L’inserimento del conteggio di giovedì nelle statistiche ufficiali ha suscitato alcune polemiche, comportando una leggera modifica al metodo tradizionale che escludeva questo giorno. Tuttavia, questi numeri storici dimostrano l’innegabile fascino dell’evento, nonostante la mancanza di vittorie da parte dei piloti locali.

Fabio QuartararoLa speranza francese è stata delusa dopo il suo precoce crollo

Giovanni Zarco Ha concluso un modesto dodicesimo posto. Nonostante queste battute d’arresto, l’entusiasmo e la passione dei tifosi non si sono spenti e la questione è stata chiusa Gran Premio di Francia Eccezionalmente impressionante dentro e fuori dalla pista. Tu, sugli spalti e

Claude Mishy Con la sua squadra non solo hai fatto meglio di tutti gli altri in calendario

Cicli a motore. Per prima cosa ho mostrato loro come farlo. rispetto.