Mbappe è caduto, e dei Red Devils non c’era traccia: ecco la classifica dei giocatori più costosi sul mercato

Nella sua nuova lettera settimanale, il CIES Football Monitor ha stilato una classifica dei valori di mercato più alti tra 30.000 giocatori di 75 diverse federazioni in tutto il mondo.

Certo, i cinque maggiori campionati europei sono i più rappresentati nella top 100. Il numero uno è l’attaccante del Manchester City Erling Haaland, il cui valore è stimato in 245,1 milioni di euro, non tenendo conto dell’eventuale clausola rescissoria). Alle sue spalle troviamo il fenomeno brasiliano del Real Madrid e Vinicius Junior (196,3 milioni) e il blocco inglese Bucayo Saka. Il giocatore dell’Arsenal è stimato 195,8 milioni di euro. Poi arriva il suo connazionale, Jude Bellingham, che è in procinto di trasferirsi dal Dortmund al Real Madrid. La mediana pesa 190,2 milioni di euro. Rodrigo (Real Madrid) e 184,5 milioni completano la top five.

Nella top ten anche Pedri (178 milioni), Gavi (174,1 milioni), Musiala (170,2 milioni), Foden (166,8 milioni) e Mbappe (163,2).

primi 10 di classificazione:

Erling Haaland (Manchester City, 22 anni): 245 milioni di euro

Vinicius Junior (Real Madrid, 22 anni): 196 milioni di euro

Bukayo Saka (Arsenal, 21 anni): 196 milioni di euro

Jude Bellingham (Borussia Dortmund, 19 anni): 190 milioni di euro

Rodrygo GO (Real Madrid, 22 anni): 184,5 milioni di euro

Pedri (Barcellona, ​​20 anni): 178 milioni di euro

Javi (Barcellona, ​​18 anni): 174 milioni di euro

Jamal Musiala (Bayern Monaco, 20 anni): 170 euro

Phil Foden (Manchester City, 23 anni): 167 milioni di euro

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain, 24): 163 milioni di euro

Tra le prime 100 aziende prodotte da CIES, non c’è un solo giocatore belga.

Come promemoria, il valore di mercato di un giocatore può variare a seconda della durata del suo contratto. Pertanto, il contratto di Mbappe (2024) è più breve di quello di un giocatore come Erling Haaland (2028), ad esempio.