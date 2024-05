Pro League e Standard tremano: il nuovo blocco dei tifosi farebbe precipitare il calcio belga in un caos senza precedenti – All Football

Venerdì i tifosi dello Standard hanno impedito la partita della loro squadra contro il Westerlo. Ma nessuno vuole sentir parlare di ulteriori azioni che mettono a rischio la fine della stagione.

Ve lo avevamo detto ieri, la commissione disciplinare si riunirà questa settimana per esaminare gli eventi che hanno impedito la partita tra Standard e Westerlo venerdì. Les Rouches rischia il forfait.

Arrivare in ritardo alla partita equivale a sconfitta sul tappeto verde secondo il regolamento della Federazione, salvo casi di forza maggiore. Esiste effettivamente una circostanza eccezionale, ma la commissione dovrà decidere quali elementi tenere in considerazione. Si tratta in realtà di tifosi del club, e questi ultimi sanno che si stanno preparando delle misure.









© Notizie fotografiche

Perdere per forfait non è un disastro, ma se dovesse succedere di nuovo nelle prossime due partite, sia attraverso nuovi blocchi o addirittura partite abbandonate, si creerà una situazione senza precedenti. Primo per standard Lo stesso, perché tre forfait consecutivi equivalgono a una sconfitta complessiva per la stagione.

Che dire delle qualificazioni se compaiono i nuovi pacchetti?

Ciò significa che, in base alle sanzioni sportive previste dal regolamento, verranno automaticamente retrocessi. Ma influenzerà anche il prosieguo del torneo: cosa fare dei risultati ottenuti in questa stagione? Tutte le partite finiranno con una sconfitta per 3-0 per lo Standard, su questo non ci sono dubbi.

Per esempio : Anderlecht Ha ottenuto solo un punto su sei contro il Liegi nella fase regolamentare. Il Club Brugge ne ha presi tre, l’Union sei. Se tutti questi risultati venissero cancellati, il seeding regolare dei tornei sarebbe completamente diverso. Anche la classifica dei playoff verrà quindi stravolta… se non addirittura creata.









© Notizie fotografiche

E non è tutto: presto dovranno svolgersi le trattative per un nuovo contratto televisivo. Ma senza standard In prima istanza il prodotto perderà gran parte del suo valore. Gli esperti parlano addirittura di una perdita compresa tra 20 e 30 milioni.

Les Rouches attira molti spettatori e ospita grandi partite come la partita dell’Anderlecht, Charleroi Oppure il Club Brugge è molto popolare. Altri club, quindi, temono che possano scomparire ricavi milionari. Pertanto, la concorrenza senza standard sarà un disastro per tutti.

I rischi restano bassi

Ma chiaramente non siamo ancora arrivati ​​a questo punto. Nessuno vuole ritrovarsi in uno scenario come questo. L’amministrazione continuerà a comunicare con i tifosi nei prossimi giorni. Quest’ultimo, nonostante la sua estrema insoddisfazione, non metterà in ginocchio il suo club con le sue azioni di protesta.

Quindi non è previsto che si arrivi a tanto durante la partita casalinga contro La Jeantoise o durante la trasferta a Mechelen. Ma sensibilizzare tutti sembra assolutamente necessario a fine stagione, quando i nervi sono a pezzi.