Il veloce Alcaraz al Roland Garros: lo spagnolo dà lezione a Tsitsipas in tre set e va in semifinale

Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha eliminato Stefanos Tsitsipas (ATP 5 / N.5) durante i quarti di finale del Roland Garros, il secondo torneo del Grande Slam, martedì sulla terra battuta a Parigi. Il primo giocatore al mondo che ha ceduto solo 9 partite al greco, arrivato in finale nel 2021, vincendo 6-2, 6-1, 7-6 (7/5) in 2 ore e 12 minuti, troverà Novak Djokovic in semifinale.

Carlos Alcaraz ha concesso a Stefanos Tsitsipas una breve pausa prima di prendere il servizio nel primo set. Ha rotto per la seconda volta alla fine del set prima di servire per vincere il set in 34 minuti, 6-2. Il 20enne spagnolo ha confermato la sua autorità nel secondo set, durante il quale ha preso il sopravvento sul servizio dell'avversario per tre volte, e il greco è riuscito a salvare l'onore solo in un set breve come il primo, 6-1. E i Cars hanno continuato, nel terzo set, la loro serie iniziata nel set precedente, composta da sette partite vinte di fila, fino al 3-0. Tsitsipas è rimasto sbalordito anche allora, trovando la sua tendenza a contrastare e forzare un tie-break, eliminando tre punti partita nel processo, ma non ha potuto resistere alla potenza di Alcaraz che ha concluso la sua terza possibilità nella partita decisiva, 7 /5. Nella prima semifinale della sua carriera al Roland Garros, troverà il numero 3 del mondo Novak Djokovic. Il serbo, due volte vincitore dell'evento, oggi ha sconfitto la russa Karen Khachanov (ATP 11/N.11) in quattro set, 4-6, 7-6 (7/0), 6-2, 6-6 4. I due giocatori si sono incontrati solo una volta, nelle semifinali del Madrid Masters 2022, poi Carlos Alcaraz ha vinto dopo una battaglia di 3:36, con solo tre break, 6-7 (5/7), 7-5, 7-6 (7/5). ). Poi ha cancellato il tedesco Alexander Zverev in finale, 6-3, 6-1.