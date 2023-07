La guerra in Ucraina: Kiev rivendica un attacco di droni a Mosca

L’intelligence militare ha detto all’AFP che il raid su Mosca è stata “un’operazione speciale del movimento Al-Jur”.

La rara accusa di Kiev, che di solito nega o non commenta, arriva dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promesso misure di ritorsione sulla scia degli attentati russi del fine settimana a Odessa che hanno ucciso due persone e distrutto una cattedrale.

La Russia, a sua volta, sta valutando “gravi rappresaglie” dopo questi attacchi alla sua capitale e la Crimea, da parte sua, ha annunciato la diplomazia russa, accusando l’Occidente di essere dietro le “azioni impudenti” di Kiev.

La regione di Mosca non è stata un obiettivo per i droni per quasi tre settimane.

L’esercito russo, che ha denunciato l’”atto terroristico”, ha confermato che due di questi meccanismi sono stati neutralizzati e si sono schiantati senza causare vittime.

Uno dei droni è caduto su un importante snodo della capitale russa, Komsomolsky Prospekt, vicino al ministero della Difesa russo. I giornalisti dell’AFP hanno visto un edificio con un tetto danneggiato, diversi veicoli delle forze dell’ordine e autopompe, oltre a un’ambulanza.

Un altro drone ha colpito il centro commerciale di Likhacheva Street, nel sud di Mosca, dove un fotografo dell’AFP ha visto le finestre in frantumi in cima a un edificio vicino a un negozio del gruppo francese Leroy Merlin.