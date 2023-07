Riscaldamento globale: il cambiamento climatico è “sempre attivo” con o senza l’uomo?

Infine, è interessante chiedersi chi sia Pierce Corbin, l’astrofisico citato come esempio. Prima di tutto, l’estratto dal canale RT, ovvero Russia Today. È un mezzo di propaganda di proprietà dello stato russo. Questo canale è noto per diffondere disinformazione. È noto per essere vicino alle reti di estrema destra e di cospirazione.

Se Piers Corbyn – fratello del politico britannico Jeremy Corbyn – è davvero un astrofisico di formazione, non è un climatologo e non ha mai prodotto il minimo studio scientifico sul clima.

D’altra parte, è ben noto negli ambienti climato-scettici anglosassoni in quanto partecipa a molti convegni volti a combattere il rigore scientifico. Le sue posizioni sono tutt’altro che unanimi nella comunità scientifica d’Oltremanica. Pertanto, non ha paura di dichiararsi esperta Anche In epidemiologia, ha affermato che la pandemia di Covid 19 era una bufala legata alle strategie di applicazione del 5G ed è stato arrestato nel febbraio 2021 per aver dichiarato pubblicamente che gli sforzi di vaccinazione erano paragonabili all’Olocausto, il che dimostra che non è nemmeno un bravo storico. Facendo scoppiare quel cliché ultraterreno scettico sul clima secondo cui “l’anidride carbonica fa bene alle piante”, Pierce Corbin è più un polemista che solleva opinioni che un vero scienziato. Non c’è motivo serio per dargli più credito delle migliaia di scienziati del clima che lavorano su questo argomento all’interno dell’Intergovernmental Panel on Climate Change, ma anche in innumerevoli università in tutto il mondo.