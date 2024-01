la gente. Fluffy Flament è stata criticata per il suo fisico e ha risposto con una foto delle sue natiche

In risposta, venerdì Fluffy Flament ha pubblicato una foto in bianco e nero della sua schiena nuda sul suo account Instagram, con le natiche nascoste da un'emoji a forma di cuore. ” Questa è una luna, un calcio, un petardo. “I glutei di una donna che quest'anno festeggerà i 50 anni”, scrive la conduttrice.

“Mozzi di gioia!” »

«YHo letto in un commento che ero “irriconoscibile”. Va bene così: non cerco di essere riconosciuta, cerco solo di essere conosciuta”, aggiunge la conduttrice. Racconta di come “da bambina” “ha visto la sua negligenza e la sua integrità andare in frantumi a causa di uno stupro quando aveva appena 13 anni”. “, così come” il peso di ogni… Sabah quando era adolescente e le era proibito uscire se ingrassava troppo. Nella sua intervista con 50 minuti al chiuso In onda sabato sera, Fluffy Flamint ha parlato del ruolo che ha avuto nel liberare la voce delle donne: la conduttrice aveva pubblicato un libro nel 2016, consolazionedove raccontava lo stupro subito quando aveva solo 13 anni.

“Mi avete conosciuta seduta sui talloni, anoressica su un piede solo, torturando il mio corpo per essere 'couture' sulle copertine delle riviste o sui televisori. Per compiacere e raccogliere quella che mi sembrava una dimostrazione di affetto. Così oggi vi vi mostrerò il mio culo. Rivitalizzato dal buon cibo e dai piaceri.” “Finalmente vino e carezze. Glutei di gioia! Glutei di vita!”, annuncia infine il conduttore su Instagram. Il suo post ha ricevuto consensi speciali, raccogliendone altri più di 90mila “mi piace” sabato sera.