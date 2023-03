Salute Quebec | Dobby vuole reclutare un “top defender” del settore privato

(Quebec) Il ministro della salute e dei servizi sociali Christian Duby vuole “il miglior difensore” settore privato a guidare la futura agenzia Santé Québec, un modo per migliorare le prestazioni e l’efficienza della più grande rete dello stato, ha affermato.

È disposto a mettere sul tavolo offerte salariali competitive per attrarre candidati, anche se ciò significa uscire dal quadro dei bonus standard del settore pubblico.

Secondo quanto hai appreso GiornalismoIn un’iniziativa eccezionale, Christian Duby parlerà lunedì a porte chiuse a una cinquantina di uomini d’affari che hanno risposto a un invito lanciato attraverso il Council of Trade of Metropolitan Montreal. Sono amministratori delegati di aziende come IBM Canada, Google Canada, Énergir, Accenture, Pharmaprix e KPMG.

Christian Duby, lui stesso ex vicepresidente di Cascades, chiederà loro di raccomandare candidati dalla loro rete per le sette o otto posizioni manageriali in Santé Québec, che inizierà a funzionare il prossimo anno.

Il segretario Dube presenterà la prossima settimana il disegno di legge per creare questa agenzia, che sarà responsabile del coordinamento delle operazioni del sistema sanitario. D’ora in poi, il Ministero si concentrerà principalmente sulla definizione delle tendenze.

Gli amministratori delegati del CISSS e del CIUSSS riporteranno direttamente a Santé Québec; I consigli di amministrazione di queste istituzioni sono interpellati, perché il numero dei livelli amministrativi diminuirà.

colpo di sbarra

Healthy Quebec è spesso raffigurato come uno spostamento in due o tre rami dell’organigramma del dipartimento e il trasferimento di dipendenti pubblici a un’agenzia con un mandato operativo. Ma come ha sottolineato il primo ministro François Legault in un’intervista a Giornalismo All’inizio del mese sarà molto di più. E ha insistito sul fatto che sarebbero arrivati ​​grandi cambiamenti nella governance della rete sanitaria, proprio come nell’istruzione. In particolare, il Quebec vuole darsi più potere nell’amministrazione, senza “centralizzare tutto”.

Christian Dube ha fatto eco al messaggio del premier annunciando nei giorni scorsi che “le colonne del tempio andranno bene Grato Il suo disegno di legge si concentrerebbe anche più in generale sul miglioramento dell ‘”efficienza” della rete sanitaria.

Di fronte agli affari, Christian Dubi non prende scorciatoie, e dietro le quinte ha risposto: Il sistema sanitario è inefficace. La creazione di Santé Québec mira a dare una spinta.

L’agenzia attuerà il piano sanitario rivelato dal ministro un anno fa e i cui risultati finora sono stati contrastanti. Per ora, il ministro si sta assegnando un punteggio appena sopra il punteggio minimo, e si rallegra in particolare del fatto che più quebecchesi del previsto siano ora iscritti al pool di medicina di famiglia.

Integrato ed efficace

Per realizzare il suo piano, Christian Dubi vuole volti nuovi e, soprattutto, nuovi profili alla guida dell’azienda sanitaria con oltre 330.000 dipendenti. La risposta è stata che il governo vuole cambiare la cultura GiornalismoE Che ha appreso delle sue intenzioni di assumere nel settore privato nelle ultime settimane.

Chiariamo che non vuole essere limitato ai dipendenti pubblici per le posizioni presso Health Quebec. Sicuramente ci saranno delle promozioni interne, e ci affideremo a Siraj Pubblica Amministrazione per avere persone che conoscano il sistema sanitario. Ma per cambiare la rete a suo piacimento, il ministro vuole aggiungere all’amministrazione di Santé Québec altre persone dall’esterno, dirigenti e direttori di società ritenute effettive. “Top Guns” privati, come si dice dietro le quinte.

Il ministro intende offrire offerte salariali competitive. Il messaggio verrà inviato chiaramente agli uomini d’affari lunedì, secondo le nostre informazioni.

Diciamo persino che siamo pronti a lasciare l’attuale quadro di ricompensa MOH.

In un’intervista, François Legault ha parlato della nuova agenzia come “Hydro-Santé”, il che significa che dovremmo considerare Santé Québec come un’organizzazione simile. Hydro-Québec è una filiale di Crown con una vocazione commerciale – che non sarebbe Santé Québec, ovviamente. E paga alti stipendi ai suoi dirigenti, arrivando a centinaia di migliaia: più di $ 600.000 al suo CEO, Sophie Brochu, che si dimetterà il mese prossimo.

Il Quebec non ha ancora fissato una scala salariale per i capitani del Sante Quebec. Non effettuiamo importi superiori. Quindi al momento non si sa fino a che punto andrà.

Dominique Savoy guadagna $ 310.000 come Vice Segretario alla Salute – la sua posizione non è in discussione; Il loro stipendio è appena stato aumentato. Come al solito, i medici che diventano viceministri spesso guadagnano di più: ad esempio, l’ex viceministro Lucy Opatrny aveva diritto a più di $ 360.000 e ora guadagna quasi $ 400.000 come CEO del McGill University Health Center (MUHC). ) – sarà sotto la gerarchia . Direzione Santi Québec. Altri vice ministri guadagnano circa $ 200.000. Molti alti funzionari pubblici, e non solo in ambito sanitario, hanno beneficiato di ingenti aumenti salariali negli ultimi mesi.

Attualmente, con una o due eccezioni, al vertice dell’ampio organigramma del dipartimento troviamo funzionari pubblici professionisti, ex funzionari politici e dirigenti della rete sanitaria.