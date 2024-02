La fine delle mega promozioni: “Nella catena alimentare dal produttore al consumatore, i piccioni si trovano ad entrambe le estremità della catena alimentare”.

Questo mercoledì, 14 febbraio, il team di presentazione Dobbiamo parlare Sono tornato alle notizie di ieri. Nello show: tentazione tramite ChatGPT, insicurezza a Bruxelles e enormi promozioni.

Prima di tutto, il team si rifà ai tempi di ChatGPT. In effetti, un uomo ha utilizzato ChatGPT per parlare con oltre 5.000 donne contemporaneamente su Tinder. Attraverso questo ha incontrato la sua futura moglie. Ma è davvero una buona idea lasciare la seduzione nelle mani dell’intelligenza artificiale? “Il problema con ChatGPT è la mancanza di originalità…“, stima Dominic Kervers, sessuologo. Per Vincent Schmidt, vicedirettore di DH, ChatGPT potrebbe essere una buona soluzione per “Risolvi i problemi per meTuttavia, secondo lui, “Bisogna uscire dal mondo virtuale per rimettere i piedi nella realtà innamorata“.

“I datori di lavoro non dovrebbero sottovalutare l’impatto dell’intelligenza artificiale”: ChatGPT rappresenta una vera minaccia per il tuo lavoro?

Poi si è tornati ai vari episodi di sparatorie e attentati avvenuti nei giorni scorsi a Bruxelles. Gli autori del reato sono ancora in libertà. Si tratterà di attacchi legati al mondo della droga. I residenti temono per la sicurezza delle loro famiglie. “Il problema è l’esplosione del traffico di droga. […] Se vogliamo trovare una soluzione, non sarà costruendo carceri o aumentando le pene detentive“, spiega l'avvocato Olivier Martins. Per lui i consumatori dovrebbero essere puniti. Prosegue dicendo che anche in Belgio lo Stato dovrebbe avere un migliore controllo sui consumi.

Bruxelles, una polveriera sotto estrema tensione: fare la diagnosi giusta per curare correttamente la malattia

Infine, il team ha discusso della fine delle massicce promozioni nei supermercati. L'obiettivo sarà quello di migliorare i salari dei produttori. “Nella catena alimentare dal produttore al consumatore, i piccioni esistono ad entrambe le estremità: quello che viene pagato poco e quello che pagherà caro“, osserva Vincent Schmidt. Secondo lui, i produttori otterranno un margine maggiore con la fine delle promozioni di massa.

Mega promozioni nel panorama politico: perché i consumatori rischiano di perdere denaro

