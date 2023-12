Continua lo sciopero alla Lidl: qui i supermercati sono chiusi il sabato

Lo sciopero continua sabato alla Lidl, con i sindacati che bloccano l'ingresso in diversi negozi in Vallonia e nelle Fiandre. Ecco i supermercati interessati dalla chiusura.

Sabato i sindacati hanno bloccato l'ingresso in quattro negozi Lidl in Vallonia e nelle Fiandre, ha detto sabato la società di supermercati tedesca. Si tratta di negozi situati a Saint-Nicolas (Fiandre orientali), Gilles (Anversa), Chapelle-les-Herlemont (Hainot) e Mouscron (Hainot), spiega un portavoce di Lidl.

Carrelli della spesa davanti all'ingresso

Lei ha spiegato che si tratta di un'azione isolata da parte di alcuni membri dei sindacati socialisti BBTK/Setca e CNE. I membri del sindacato hanno posizionato i carrelli della spesa davanti all'ingresso, impedendo ai clienti di raggiungere il negozio.

I supermercati hanno dichiarato di non comprendere la misura adottata nel bel mezzo del periodo festivo. “Siamo in dialogo costante con i nostri sindacati, proprio perché li consideriamo dei veri partner. Non c'è una domanda tangibile e i negozi rimangono chiusi. Ancora una volta non capiamo questa misura. Ciò colpisce tanto i nostri colleghi quanto colpisce i nostri colleghi. .” clienti”, aggiunge Lidl.