La direzione di Delhaize vuole mettere in franchising tutti i negozi: lo sciopero continuerà fino a sabato in alcuni punti

La direzione della catena di supermercati Delhaize ha annunciato questo martedì mattina durante un consiglio aziendale straordinario la volontà di continuare a integrare tutti i negozi, ovvero 128 su 764, sotto il franchising, hanno annunciato diverse fonti sindacali. Nel frattempo, il gruppo ha confermato le informazioni in un comunicato stampa.

L’unica opzione per continuare a investire in un futuro sostenibile

Secondo la direzione, “Questa è l’unica opzione per continuare a investire in un futuro sostenibile per Delhaize”. D’altra parte, garantisce che nessun dipendente del negozio perda il lavoro o le condizioni salariali “Il passaggio graduale dai supermercati autogestiti ai negozi indipendenti porterà a una graduale riduzione del numero di posti di lavoro all’interno della sede centrale”.

Secondo il dipartimento dei negozi affiliati “Negli ultimi anni hanno visto la loro quota di mercato crescere costantemente”, Mentre “I supermercati privati ​​(…) hanno registrato un calo della loro redditività e quota di mercato nello stesso periodo”. Ritiene che scegliendo un modello di negozio singolo, Delhaize sarà in grado di adattarsi in modo flessibile a un mercato in rapida evoluzione.

Chiusura automatica di quasi 100 negozi

Dopo questo annuncio, i dipendenti di diversi negozi Delhaize hanno deciso di scioperare martedì mattina. Intorno alle 11:00, 95 negozi sono stati chiusi, secondo un portavoce del marchio Lion. Altri devono seguire, dicono i rappresentanti sindacali.

“È scioccante, è difficile” Reazione all’uscita dal segretario del Consiglio laburista dell’ACLVB (Unione liberale), Wilson Wellens. Crede che il franchising di 128 negozi sia una notizia molto peggiore del previsto. Perché anche se la direzione assicura che i lavoratori manterranno le loro condizioni di lavoro e il salario, cambieranno il comitato paritetico e questo porta la sua parte di incertezza in futuro.

Lo sciopero potrebbe continuare fino a sabato

Lo sciopero potrebbe continuare mercoledì, ma non ovunque, secondo i sindacati. Le scommesse saranno gestite caso per caso. Quindi dovrai andare a controllare sul sito web se il tuo negozio è aperto. Ma in alcuni negozi rimarremo chiusi fino a sabato perché la rabbia è forte. I sindacati hanno promesso di coprire gli scioperanti. Secondo il rappresentante sindacale, la battaglia con la dirigenza potrebbe essere molto lunga. Può durare per mesi. La prossima settimana è previsto un nuovo consiglio di amministrazione.





È incredibile

Da parte dei sindacati socialisti e cristiani ci si interroga anche sulla possibilità di trovare acquirenti per tutti questi negozi. “Mettere sul mercato 128 negozi contemporaneamente è fantastico”, Edwin Mueller riporta per ACV Puls.

Per Manuel Gonzalez, CNE permanente, è anche un Pessime notizie: “Hanno chiarito che il loro intento era quello di spostare tutti i prodotti uniti al modello di franchising”. Tutti i negozi del parco sono in Belgio, ovvero 128 negozi.

Ovviamente ci aspettiamo licenziamenti

E secondo il boss di Setca, questa decisione potrebbe avere un impatto sui lavoratori. “È chiaro che ci si può aspettare la cassa integrazione. Ci si può aspettare una revisione al ribasso delle condizioni salariali. Ci si può aspettare il mancato rinnovo di contratti precari. Ci si può anche aspettare, al contrario, più precarietà, cioè vedere i negozi invasi da studenti che stanno meno costoso dei dipendenti ordinari. Interrogato sul personale nei servizi centrali, nei magazzini. Le prime dichiarazioni di Delhaize Press, sembra abbastanza logico che ci stiamo dirigendo verso una maggiore flessibilità, più instabilità e più tagli ai costi “, Aspetta amaramente Myriam Delami.

Lei pensa che la gestione lo sia “un gruppo di persone totalmente incompetenti” che ha fatto questo annuncio “due minuti” Senza alcuno spazio per trattative o semplicemente per domande, l’azienda però “Di recente aveva nuovamente fatto osservazioni sulla stampa che non ci sarebbero state concessioni”.

La direzione era soddisfatta di trovare acquirenti

Da parte sua, è assolutamente certo che il management del brand troverà acquirenti per tutti i negozi che vorrà concedere in franchising. “Non c’è dubbio.” sulla questione, secondo il CEO Xavier Piesvaux.

Questi 128 negozi impiegano attualmente 9.000 persone. Delhaize non ha fissato una scadenza per il franchising. Martedì prossimo inizierà la fase di informazione e consultazione. La direzione si impegna a rispondere a tutte le domande dei rappresentanti sindacali, secondo Mr. Bisfu. Dice di essere convinto che tutti i negozi troveranno i loro acquirenti. “Abbiamo un modello di negozio in franchising di successo. Più dell’80% dei nostri negozi sono gestiti in questo modo. Questi negozi stanno andando bene e stanno guadagnando quote di mercato, il che è una buona garanzia per il futuro per i potenziali acquirenti”.

Pensa soprattutto ai gestori indipendenti che vogliono espandere la propria rete o ai gestori di negozi a tutti gli effetti che vogliono cimentarsi nell’avventura.