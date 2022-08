Perché questo ‘orribile’ fuoristrada vale più di 700.000 euro | Fatti vari

All’inizio degli anni 2000, Porsche lanciò la Cayenne. Il SUV si è distinto come una vera miniera d’oro per il costruttore tedesco, ma non è stato il primo fuoristrada del marchio. A metà degli anni Cinquanta del secolo scorso, la società sviluppò 597 “Jagdwagen” nell’ambito di una gara d’appalto per le forze armate tedesche.

Quindi la Porsche 597 non è stata prodotta in serie, soprattutto a causa dei costi di produzione troppo alti per una Porsche. Inoltre, la fabbrica non è stata in grado di consegnare le quantità richieste nei tempi previsti.