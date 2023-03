Presto il 100% dei supermercati in franchising a Delhaize, quasi tutti i negozi coinvolti hanno chiuso questo martedì

Il Gruppo Delhaize ha annunciato questa mattina, in occasione dello Straordinary Business Council, l’intenzione di convertire tutti i suoi 128 supermercati attualmente in gestione in negozi indipendenti. In definitiva, questi supermercati saranno soggetti alle stesse regole dei 636 negozi indipendenti di Delhaize con marchi diversi (AD Delhaize, Proxy Delhaize e Shop & Go).

“Oggi operiamo in un mercato altamente competitivo. Spiega il CEO di Delhaize, Xavier Piesvaux. Competitivo in termini di prezzo, competitivo in termini di concorrenza, con saturazione del mercato e quindi forte pressione sulla nostra redditività. Il fatto che i 128 supermercati che gestiamo attualmente vengano convertiti direttamente in negozi indipendenti fornisce risposte, in particolare in termini di crescita. Perché il nostro modello integrato sta soffrendo l’erosione delle sue performance in termini di quota di mercato e redditività. Tuttavia, abbiamo investito molto! Più di 100 milioni sono stati spesi negli ultimi cinque anni per ristrutturare negozi integrati, e talvolta anche per ricostruirli. Ma questi elementi oggi non bastano, o almeno non danno i risultati sperati.”

modello più redditizio

Questa osservazione ha portato Delhaize a decidere di affidare la gestione di questi supermercati a due gestori indipendenti. Va detto che il distributore conosce bene il sistema del franchising perché quasi l’80% dei negozi Delhaize opera su questo modello, l’affiliazione. Un modello che piace chiaramente al CEO dell’azienda:L’affiliazione si basa sull’imprenditorialitàindica. L’imprenditore affiliato investe tempo e denaro nel negozio, il che consente loro di sviluppare un rapporto molto più forte con le comunità locali. Spesso è un ragazzo del posto che conosce molto bene i suoi clienti e offre le giuste soluzioni ei giusti servizi in negozio, come gli orari di apertura.Ma, soprattutto, è un modello redditizio:Stiamo crescendo nelle nostre vendite, crescendo più velocemente del mercato e guadagnando quote di mercatoXavier Piesvaux riassume.

impatto sull’occupazione

L’annuncio della direzione ha scioccato i dipendenti del grande magazzino che sono stati colpiti da questo cambiamento di status. “Sono stressatoSpiegare l’operatore tag. Anche i miei colleghi. Le persone anziane sono sottoposte a forte stress e c’è pressione con il rischio di perdere il lavoro. Quando hai crediti correnti e pagamenti ogni mese, non è facile“.

Il management dell’azienda ha cercato di rassicurarli, spiegando in un comunicato stampa che questo spostamento non sarebbe stato per lui.Non vi è alcun impatto sull’occupazione per i dipendenti di questi supermercati perché tutti i dipendenti saranno trasferiti ai nuovi operatori indipendenti (…) e mantengono anche i loro stipendi e condizioni di lavoro.”

“Capitalismo sfrenato e vile”, secondo Sitka

Dire che questo scenario non convince i sindacati è un eufemismo. Certo, riconosce CGSLB,”I lavoratori saranno in linea di principio riportati indietro se viene trovato un acquirente e beneficeranno di protezione per sei mesi ma, L’Unione liberale aggiunge,L’acquirente è libero di denunciare i contratti collettivi. In questo caso, il dialogo sociale e la difesa dei singoli saranno fortemente indeboliti.”

Per il CNE”Amministrazione [de Delhaize] Afferma che i posti di lavoro e le condizioni di lavoro saranno preservati ma sappiamo di uno scenario del genere (peraltro molto vicino al caso del Mestadag) in cui le condizioni di lavoro e i salari si deterioreranno gradualmente“.

Sitka lo condanna.Capitalismo sfrenato e spregevole in cui l’uomo non contaLa sua presidente, Miriam Delami, non decolla, né nel fondo né nella forma:È un vero scandalolei protesta, Poiché implica un deterioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti, significa che non ci saranno più trattative [sociales] In futuro in questi negozi, poiché in questo modello di negozio non è possibile alcuna contrattazione di gruppo [gérés par des franchisés]. Il comportamento della direzione oggi è stato un vero scandalo perché non hanno nemmeno cercato di instaurare alcun dialogo con noi, si sono limitati a dare le informazioni prima di uscire dalla sala. È un vero affronto per i quasi 9.000 lavoratori colpiti da questo annuncio.“.

In risposta all’annuncio della direzione, quasi tutti i negozi Delhaize interessati hanno chiuso oggi.

Terremoto per l’ambiente di distribuzione sociale

Versare Pierre Alexandre Billet, CEO di Gondola, la decisione di Delhaize è “Totalmente comprensibile dato il costo del personale e la mancanza di flessibilità a livello di vendita al dettaglio in BelgioMa, nella forma, lo è, dice.Così feroce perché comporta l’esternalizzazione dei costi di 128 negozi, il loro franchising e quindi, di fatto, la vendita a indipendenti. Dobbiamo ancora definire il modello, ma il fatto che si tratti di 128 punti vendita contemporaneamente è ancora un’assoluta svolta per la grande distribuzione. Perché? Perché oggi il modello retail in Belgio è equilibrato: alcuni negozi sono gestiti direttamente dal brand, altri sono licenziatari e così via.“

C’è dunque una rottura dell’antico equilibrio e questa rottura avrà conseguenze sui rapporti sociali perché, dice, “CL’equilibrio ha dato un grande potere ai sindacati nel settore della vendita al dettaglio. Il fatto che tutti questi negozi indipendenti venissero venduti metterebbe a repentaglio l’influenza della sindacazione e quindi l’aspetto sociale della distribuzione di massa. Devi sapere che questo settore rappresenta in totale circa 680.000 posti di lavoro. Organizzazione attraverso sedi centrali e quindi negozi integrati, ecc. Ha dato un potere e una legittimità abbastanza grandi ai sindacati ora in dissoluzione.La sua conclusione è che l’ambiente sociale cambierà completamente in questo settore dopo che è già stato sotto pressione per alcuni anni.