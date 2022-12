FreeTube, un’app per goderti YouTube senza account e senza pubblicità

Alcuni di cui potresti essere a conoscenza e altri che potrebbero rendere YouTube più divertente per te.

Il mio punto di partenza: guardo molti video su YT, con argomenti diversi, e ho due account Google separati in modo che tutti gli abbonamenti non vengano confusi. Spesso mi arrabbio quando Google mi costringe a eseguire l’autenticazione 2FA quando non è attivata. Non è perfetto in termini di esperienza utente. Stavo cercando un modo per godermi questi contenuti in modo più confortevole.

Sono caduto tubo liberoche ora uso a casa con Linux, al lavoro quando non ho niente da fare (cazzate) sotto Windows in versione portatile.

Questa app ti consente di seguire i canali come con un abbonamento YouTube ma solo con un account locale, con questo account puoi creare diverse categorie da visualizzare a volte tutte in una volta, a volte solo una categoria. Questo account locale è esportabile e importabile (necessariamente). È possibile leggere i commenti sui video ma ovviamente non pubblicarli. Come bonus, puoi scaricare video (formato video o solo audio, ottimo per creare podcast con le cuffie mentre cammini senza girare 4G, ecc.) E non ci sono pubblicità. Puoi anche creare playlist.

superiore per chi ne ha bisogno. Ora sto cercando l’equivalente di Android, se lo hai a portata di mano