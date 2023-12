La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata a favore del Lussemburgo e di Engie

La Commissione ha perso contro Apple, Amazon e Starbucks anche in altre controversie fiscali in Irlanda, Lussemburgo e Paesi Bassi. Tuttavia, la vittoria di Apple è stata recentemente messa in discussione. In un parere non vincolante ma generalmente seguito dai giudici, il procuratore capo della Corte di giustizia europea a novembre ha raccomandato un nuovo processo della controversia che ha contrapposto per oltre sette anni il produttore di iPhone alla Commissione europea per oltre 13 miliardi di euro di arretrati fiscali. Irlanda.