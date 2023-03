La Commissione Europea ha approvato l’acquisizione di Voo da parte di Orange

YuUn anno e tre mesi dopo l’annuncio ufficiale dell’accordo, lunedì la Commissione europea ha approvato l’acquisizione da parte dell’operatore di telecomunicazioni francese Orange del 75% di Walloon Cable. L’accordo ha valutato Voo a 1,8 miliardi di euro. Tuttavia, questo consenso è condizionato. L’esecutivo europeo ha ritenuto che il processo previsto ridurrebbe la concorrenza di rete fissa in Vallonia e parte di Bruxelles in quanto ha avuto l’effetto di ridurre il numero di giocatori di tre (Proximus, Orange, Fu) di due (Proximus, Orange). Per proteggere una posizione concorrenziale accettabile, la commissione richiede a Orange di concedere a Telenet l’accesso alla rete Voo per dieci anni in Vallonia ea Bruxelles. L’operatore fiammingo, attualmente attivo solo nel settore fisso nelle Fiandre e in due terzi di Bruxelles, diventerà un operatore nazionale. Telenet avrà inoltre accesso alla rete in fibra ottica che Orange intende sviluppare.

Infatti, Orange e Telenet hanno già preso l’iniziativa per ottenere l’approvazione della Commissione. Alla fine di gennaio hanno annunciato la firma di un accordo commerciale quindicennale in base al quale Orange si è impegnata a dare a Telenet l’accesso alla sua rete fissa nel sud del paese, mentre Telenet avrebbe dato a Orange l’accesso alla sua futura rete in fibra ottica nel gli Emirati Arabi Uniti. nord.

reazione

Testachats si è detto “rassicurato” dai termini dell’acquisizione di Voo. L’organizzazione di difesa dei consumatori temeva che l’operatore sarebbe scomparso da gran parte del mercato francofono, con conseguente aumento dei prezzi. Tuttavia, esprime preoccupazione per le numerose fusioni in atto nel mercato delle telecomunicazioni. “Sebbene non vi sia alcuna perdita diretta della concorrenza a seguito di questa acquisizione, prevediamo un futuro piuttosto cupo rispetto ai prezzi già elevati dei nostri abbonamenti e pacchetti di comunicazione”, spiega Julie Freer, relatore di Testachats. Oltre all’acquisizione di Voo da Orange, lo scorso anno Mobile Vikings è stata fusa in Proximus Group e quest’ultimo prevede di aggiungere EDPnet al suo portafoglio. Nel prossimo futuro ci ritroveremo con tre operatori locali, che hanno le proprie reti fisse e mobili e che vogliono dividersi l’intera torta. Le juniores devono essere molto forti per poter competere”, teme.