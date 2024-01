Buone notizie sul piano TV 4K: non sapevo che la soundbar Lidl in vendita a 31 euro potesse avere un suono così buono

Lidl non si risparmia durante i saldi invernali, soprattutto nel segmento high-tech: oggi un altoparlante che trovo molto interessante viene proposto ad un prezzo davvero interessante!

Lidl impazzisce e abbassa il prezzo dei suoi altoparlanti Silvercrest per i saldi invernali

Avere una TV 4K è fantastico, ma avere una qualità audio perfetta lo rende ancora più divertente! Se non hai intenzione di spendere una fortuna per un sistema home cinema o una soundbar, questo è il momento perfetto, dato che Lidl offre attualmente gli altoparlanti Silvercrest a un prezzo davvero interessante.

Infatti, invece di 68,99 €, questo altoparlante Silvercrest ora costa 31,99 € da Lidl!

Gli altoparlanti Silvercrest sono in vendita presso Lidl

Altoparlanti Silvercrest, il modello più accessibile

suggerisce 6 modalità equalizzatore distinteSi tratta di film, musica, dialoghi, film in 3D, audio 3D e dialoghi 3D. Pertanto, queste modalità consentono di regolare l'audio in base al contenuto, fornendo opzioni personalizzate per un'esperienza audio perfetta, sia che si tratti di film, musica o dialoghi.

Per gli audiofili esigenti, la soundbar offre Ulteriori regolazioni dei bassi e degli acuticonsentendo una personalizzazione precisa del suono in base alle preferenze individuali.

Per un'integrazione armoniosa nel tuo spazio, Silvercrest SSB 30 B1 è Adatto per il montaggio a pareteL'hardware di installazione è incluso.

Quest'ultimo offre una gamma completa di connessioni e collegamenti, incl Bluetooth 5.0, HDMI-ARC (canale di ritorno audio), Ottico, jack e USB Per trasferire musica.

Trova l'oratore Silvercrest da Lidl

La soundbar Silvercrest SSB 30 B1 è l'accessorio audio perfetto per la TV, lo stereo o lo smartphone. Grazie per questo Connessione Bluetooth 5.0Questo altoparlante offre la massima flessibilità per un'esperienza audio coinvolgente, sia che tu stia guardando i tuoi programmi preferiti, ascoltando musica o godendoti film in streaming.

Dotato di a Il sistema 2.0 fornisce una potenza RMS di 2 x 15 WQuesto altoparlante garantisce un suono chiaro e bilanciato per arricchire i tuoi momenti di intrattenimento. Il processore audio digitale integrato contribuisce a una buona qualità del suono, garantendo un'esperienza sonora ricca e coinvolgente.

ASchermo LED Il built-in aggiunge un tocco di eleganza funzionale visualizzando chiaramente lo stato dell'altoparlante.

Trova tutte le offerte di Saldi invernali 2024

Trasmissione in diretta 💥Saldi invernali 2024: le migliori offerte per smartphone, PC gaming, SSD, LEGO, PS5… possono essere seguite in diretta

Trasmissione in diretta 💥Saldi invernali: le nostre offerte in tempo reale su una selezione delle migliori promozioni per TV e soundbar 4K!

Buone notizie sul piano Non ha senso acquistare un buon televisore 4K se il suono è scadente. Quindi hai bisogno di altoparlanti e tutti questi modelli sono in vendita

Buone notizie sul piano Lidl vuole dimostrare a tutti che la tecnologia avanzata può essere valida ed economica. Le vendite distruggono i prezzi e mettono sotto pressione tutti i concorrenti