Ogni mattina, il team di Zonebourse identifica e riassume le informazioni chiave relative alle società quotate in tutto il mondo, per le notizie chiave all’inizio della giornata di borsa. I contenuti includono una sezione sulla Francia e un’altra sui principali mercati internazionali, in particolare le aziende statunitensi e quelle dei grandi mercati europei (UK, Germania, Svizzera, Italia e Spagna) e dell’Asia Pacifico.

in Francia Annunci importanti (e meno importanti). BNP Paribas si è rivolta alle autorità olandesi quest’estate per rilevare ABN Amro, secondo FD.

Alstom è stata citata nelle indagini sul disastro ferroviario in Grecia.

Orange prevede di tagliare 700 posti di lavoro nella sua divisione aziendale, secondo Les Ecos.

Stellantis investe 200 milioni di euro per produrre Fiat in Algeria.

Sanofi annuncia dati positivi sulle ricadute tardive su dupilumab nella dermatite atopica da moderata a grave delle mani e dei piedi.

Il 37% degli scioperanti si trova nelle raffinerie e nei depositi di TotalEnergies

Aéroports de Paris ha annunciato un accordo con GMR per formare un operatore aeroportuale quotato alla Borsa indiana.

Air France-KLM ha rimborsato il 75% dell’aiuto alla ricapitalizzazione concesso dallo Stato francese.

Lhyfe e Centrica vogliono sviluppare idrogeno verde rinnovabile offshore.

S&P Global Ratings ha aggiornato l’outlook del rating di Altarea “BBB-” da “Negativo” a “Stabile”.

Netgem termina la vendita della sua attività Fiber France a Nordnet.

Hanno postato/dovrebbero postare : Nicox… Nel mondo Annunci importanti (e meno importanti). UBS riacquisterà Crédit Suisse sulla base di 1 azione UBS per 22,48 Crédit Suisse, che valuta la quota della banca insolvente a 0,761 franchi svizzeri, sulla base degli ultimi prezzi pubblicati (rispettivamente 17,11 e 1,86 franchi svizzeri). o 3 miliardi di franchi svizzeri.

La Volkswagen spera di produrre una piccola auto elettrica a meno di 20mila euro.

La FDIC annuncia il suo accordo per vendere le attività di Signature Bank alla New York Community Bancorp.

La Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha riacquistato 1,8 miliardi di dollari delle sue azioni quest’anno.

Novo Nordisk rifornisce il farmaco per il diabete Ozempic dopo la carenza.

La Food and Drug Administration statunitense ha approvato il test Simplexa per DiaSorin per distinguere il Covid dall’influenza.

Pubblicazioni chiave per oggi: Pinduoduo, Foot Locker, Computacenter, Pharmanutra… L’intera agenda è qui. READ Des prix planchers en 2020 jusqu'à l'explosion des prix actuelle: voici les fluttuations des prix de l'energie au cours des 2 dernières années | Economia Lezioni