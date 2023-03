Ralph Hammers, l’uomo che avrebbe gestito $ 5.000 miliardi di asset

L’ex grande capo del gruppo ING, ossessionato dalla digitalizzazione, ha ordinato la trasformazione della sua filiale belga senza simpatia per le migliaia di dipendenti che ha ringraziato. Essendo diventato il principale banchiere in Svizzera nel 2020, guiderà l’integrazione di Credit Suisse in UBS.

Amandine Clot

Scritto da Amandine Clot



20/03/2023



DottDomenica sera è avvenuto un matrimonio veloce che solo pochi giorni fa sarebbe stato inimmaginabile: UBS, banca numero uno in Svizzera e leader mondiale nella gestione patrimoniale, ha accettato di acquisire Credit Suisse, banca numero due in Svizzera, anch’essa il campione mondiale di gestione patrimoniale. Rescue – Rescue – Il Credit Suisse, coinvolto in diversi scandali finanziari, ha assistito dolorosamente negli ultimi giorni a un esodo di massa dei suoi clienti – orchestrato dalle autorità svizzere, conclusosi al termine di un fine settimana di intense trattative. Sacrificando anche diverse regole e leggi del Paese.



