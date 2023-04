Europa League: il Siviglia fa una sorpresa e la Juventus sta attraversando con difficoltà

Il Siviglia sorprende il Manchester United

E pensare che erano in vantaggio di due gol a dieci minuti dall’inizio del primo tempo. Dopo aver sperperato quel vantaggio negli ultimi istanti la scorsa settimana, il Manchester United non si trovava da nessuna parte in Spagna.

Maguire ha portato la sua squadra alla sconfitta provocando il primo gol di En-Nesyri con un’assurda perdita di palla. Il marocchino però ha davvero torturato i mancuniani (3-0) e in altri incontri la Roma ai supplementari. Baixao ha risposto a Spinazzola e Dybala ha salvato Jose Mourinho nell’ultimo minuto dei tempi regolamentari. La Juventus ha temuto fino alla fine ma il pareggio (1-1) di Lisbona le ha permesso di qualificarsi per le semifinali.

La Juventus Torino avanza in semifinale e resiste allo Sporting

Scossa, la Juventus di Torino è passata alle semifinali di Europa League contenendo il pareggio di giovedì a Lisbona sul terreno dello Sporting Portugal (1-1) in rimonta ai quarti di finale.

Adrien Rabiot ha permesso alla Juventus di avanzare (1-0, 9) prima che lo Sporting si riprendesse grazie a un calcio di rigore trasformato da Marcus Edwards (1-1, 20). In semifinale i bianconeri affronteranno il Siviglia, che ha vinto contemporaneamente sul Manchester United (3-0).

Dopo un buon avvio del portoghese, la Vecchia Signora si dimostra efficace segnando alla prima occasione.

Federico Chiesa ha tirato un calcio d’angolo che la difesa dello Sporting ha spinto ad Adrien Rabiot, con gli Habs che hanno segnato un vantaggio decisivo (1-0, 9).

Questo gol però non ha smorzato l’entusiasmo dei lisbonesi, che hanno continuato a pressare le gabbie a Torino.

Dopo il calcio di Francisco Trincao sul palo dopo che Edwards è inciampato, Rabio Manuel Ugarte ha falciato in area (18′), l’arbitro François Letxer ha segnalato un calcio di rigore.

Edwards lo trasformò con un colpo basso al centro delle gabbie sorvegliate da Wojciech Szczesny che era saltato alla sua sinistra.

Influenzato da questo pareggio, Turenne ha lasciato il posto alla minaccia dello Sporting.

Anche Ousmane Diumandi crede di dare il vantaggio ai leoni con un colpo di testa da posizione angolata che manca di pochi centimetri il bersaglio (35).

Al rientro dagli spogliatoi, il Torino ha avuto una grande occasione quando Dusan Vlahovic, completamente solo a pochi metri dalla porta, ha sbagliato di testa dopo aver servito Angel Di Maria (54′).

Con la superiorità dell’andata (1-0), grazie al gol di Federico Gatti, la Juventus si è imposta per difendersi bene respingendo le incursioni dello Sporting in area, anche se nell’ultima è stata spaventata da un tiro di Sebastian Coates momenti. (90).

Gli uomini di Massimiliano Allegri possono essere doppiamente felici. Oltre alla qualificazione, giovedì la penalità di 15 punti del campionato è stata sospesa per presunta frode contabile. Tornano così al terzo posto in Serie A e non hanno bisogno, al momento, di conquistare il terzo posto per qualificarsi alla prossima Champions League.