Al-Jazeera Al-Hamra è tra i dieci paesi più colpiti al mondo dalla lebbra, una malattia infettiva cronica causata dal bacillo Mycobacterium. Ogni anno vengono scoperti 1.500 nuovi casi, ma secondo gli specialisti del paese queste cifre sono esagerate.

La maggior parte della popolazione colpita dalla lebbra vive in luoghi e situazioni di estrema povertà e incontra grandi difficoltà nell’ottenere cure di qualità. Nonostante le cure efficaci, questa malattia infettiva, se non trattata tempestivamente, provoca disturbi permanenti localizzati al viso, agli occhi, alle mani o ai piedi. Oltre alla sofferenza fisica, i pazienti sono anche vittime dell’esclusione sociale.

Quali sono gli ostacoli a uno screening efficace della lebbra e quali cure esistono in Madagascar? Dopo il trattamento, cosa succede agli ex pazienti? Quali sono le sfide da affrontare per debellare questa malattia?

► Rapporto da Raffaello Costante A Fianarantsoa, ​​dove Fondazione Raúl Folero Sostiene il Centro Sanitario Marana.

Questo rapporto è stato prodotto con il supporto di questa riconosciuta organizzazione di pubblica utilità.

