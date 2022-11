Mid-term negli Stati Uniti: Donald Trump sull’orlo

Sei giorni dopo le disastrose elezioni di medio termine del GOP, l’idolo oscilla sulla sua base. L’ex presidente si ritrova molto solo.

Giornalista negli Stati Uniti

Di Maureen Picard



13/11/2022



IlQuesta domanda è sulla bocca di tutti in America: Donald Trump è finito? Certamente impercettibile, anche se l’ex presidente ha spesso sfidato le aspettative e insultato i suoi critici, da quel giorno di fondazione del 18 luglio 2015 in Iowa quando, candidato alle primarie minore, ha attaccato il senatore John McCain, ex prigioniero di guerra. in Vietnam, dicendo che “non gli piacevano le persone catturate”. Gli esperti hanno immediatamente annunciato che era finita. Naturalmente c’era anche quella vergognosa osservazione del 23 gennaio 2016, quando dichiarò davanti a una folla estatica, sempre in Iowa:

Potrei stare nel mezzo della Fifth Avenue e sparare a qualcuno, e Non perderò nessun elettore.



