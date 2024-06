RTL Info – Auto elettriche: Le lumache minacciano anche… le stazioni di ricarica

Sapevamo che avrebbero potuto devastare le nostre insalate e le nostre aiuole, ma sembra che le lumache possano causare problemi anche alle stazioni di ricarica delle auto elettriche.

Il clima eccezionalmente umido degli ultimi mesi ha fatto sbavare di gioia lumache e chiocciole. Ma non contenti di invadere i nostri giardini, questi viscidi gasteropodi rappresenteranno anche una minaccia per le stazioni di ricarica delle auto elettriche.

Se le stazioni di ricarica non sono dotate di cavi a morso, lo sono Tuttavia, il percorso della bava può causare un cortocircuito Nei controlli elettronici. Molti media hanno riportato fallimenti simili. “L’abbiamo già provato tre volte“, afferma Dirk Stivers, portavoce di Electric by D’Ieteren, in Giornale. “In tutti e tre i casi noti i problemi erano dovuti all’errata installazione dei nodi dei cavi, che sono le parti collegate nei sistemi di cavi. Se non sono collegati correttamente, Le sporgenze possono danneggiare il circuito stampato.

“Solitamente la stazione di ricarica è sigillata ermeticamente per evitare cortocircuiti dovuti a perdite d’acqua. Ma se rimane un buco nel collegamento elettrico, le scorie potrebbero entrare nella stazione di ricarica. Ciò può causare cortocircuiti di chip e circuiti stampati a causa del suo effetto ionizzante“Spiega anche lui Gocar.be.

Secondo Thierry Bakelgau, biologo dell’Università di Anversa e del Museo di Scienze Naturali di Bruxelles, è possibile che L’odore di alcuni prodotti combinati Nei cavi elettrici o nelle guarnizioni dei cavi attira i gasteropodi.

Tuttavia, secondo VAL.be Se ci si rivolge a specialisti come EDI o Strohm, non si può ancora parlare di una lesione grave, ma piuttosto di pochi casi isolati, forse dovuti ad un’installazione negligente.