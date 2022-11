Inflazione: l’indice centrale dovrebbe essere nuovamente superato a novembre

L’Ufficio Pianificazione prevede che l’indicatore cardine sarà superato già a novembre. Ciò dovrebbe avere conseguenze sull’indicizzazione degli stipendi dei dipendenti pubblici e delle indennità sociali.







Inserito il 08/11/2022 alle 15:37



IlL’indice pivot sarà nuovamente superato da novembre, per il secondo mese consecutivo, secondo le previsioni dell’Ufficio Pianificazione pubblicate martedì. Si prevede inoltre un’altra violazione di questo limite, che porterà all’indicizzazione degli stipendi del servizio pubblico e delle prestazioni sociali, nel maggio 2023.







L’indicatore pivot è stato superato di poco in ottobre, e il prossimo overshoot dovrebbe verificarsi già a novembre, come previsto dall’Ufficio Pianificazione, che in precedenza aveva previsto che si sarebbe verificato a dicembre.

Ogni volta che l’indicatore pivot viene superato, l’indennità sociale aumenta del 2% nel mese successivo, prima che lo stesso si applichi agli stipendi dei dipendenti pubblici un mese dopo. Questo indicatore sarà stato superato in totale cinque volte quest’anno, dopo gli incroci di febbraio, aprile, luglio e ottobre. Era già dicembre 2021.



Nel 2023, l’ufficio di pianificazione prevede attualmente un solo superamento, a maggio. Finora, la fondazione ha pianificato per i prossimi due anni.

Il picco dell’inflazione è passato

Questo frequente attraversamento dell’indice centrale si spiega con un forte aumento dell’inflazione, cioè il tasso di aumento dei prezzi al consumo. Ha raggiunto il 12,27% in ottobre, una cifra sconosciuta dal giugno 1975.

Tuttavia, secondo il Planning Bureau, il picco dell’inflazione è ormai superato. A novembre e dicembre l’inflazione dovrebbe mantenersi appena sopra il 10%, scendendo a meno dell’8% dall’inizio del 2023. Per tutto il 2022, la società prevede un’inflazione del 9,5%, ancora leggermente superiore alle precedenti previsioni. Nel 2023 l’inflazione scenderà al 5,4%, mentre un mese fa l’Ufficio Pianificazione contava ancora sul 6,7%. In generale, un’inflazione del 2% è considerata normale.



Oltre ai suoi effetti sugli stipendi nella funzione pubblica, l’elevata inflazione porta anche a un aumento degli stipendi del settore privato attraverso la standardizzazione. Tuttavia, questo fenomeno si verifica a una velocità diversa in ciascun settore. Per alcuni succede ogni mese, per altri una volta all’anno.

In linea con l’inflazione crescono anche le ferie, i bonus di fine anno e altri bonus, oltre a tutta una serie di piani di previdenza complementare.