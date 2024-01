La catena Cassis & Paprika affronta gravi difficoltà finanziarie: i posti di lavoro potrebbero essere in pericolo | Belgio

Il sito di notizie online L-Post ha rivelato mercoledì che i direttori del canale hanno presentato una richiesta per un “PRJ silenzioso” al tribunale della società del Brabante Vallone. PRJ consente alle aziende in difficoltà di proseguire le proprie attività e preservare i posti di lavoro.

A differenza della formula classica in cui il management negozia direttamente con i creditori, il sistema PRJ “silenzioso” prevede la nomina di “professionisti” incaricati di trovare soluzioni per salvare l'azienda. Nel caso di Cassis & Paprika i tre professionisti hanno avviato le trattative con le banche.

“La direzione ha scelto questo approccio più discreto per non gettare nel panico fornitori e locatori”, spiega Christophe Bouvier, segretario permanente di Setca, presente al comitato aziendale straordinario. “Ma è stato riportato dalla stampa e non era previsto.”

L'Unione socialista teme per l'occupazione e per il futuro dell'azienda. Christophe Bouvier sottolinea che “il silenzio di PRJ non impedisce il fallimento, né l'arrivo di un acquirente che ne avvierà poi la liquidazione”. Secondo Setca, la catena conta circa 120 marchi Cassis e Paprika in Belgio.