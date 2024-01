Le bottiglie d'acqua Stanley stanno seminando il caos dopo una brillante trovata di marketing

La bottiglia d'acqua riutilizzabile Stanley Quencher è diventata uno dei prodotti più popolari negli Stati Uniti. Dalla scorsa settimana, I video stanno facendo tremare il web. Una bottiglia d'acqua in edizione limitata ha causato il caos nella catena di discount Target. I prezzi degli articoli (44 dollari, poco più di 40 euro) sono già quintuplicati sui siti di rivendita.

Stanley, fondata più di 110 anni fa, si sta godendo un restyling da due anni. Il 2023 è stato caratterizzato da un marketing aggressivo, aiutato da un video pubblicato a novembre su TikTok. Una donna ha trovato la sua auto bruciata, con una sola cosa rimasta intatta: l'estintore. Quando agita la bottiglia sentiamo il rumore dei cubetti di ghiaccio che si scontrano. Il video ha fatto il giro del mondo, ottenendo 94 milioni di visualizzazioni.

Una manna dal cielo per Terence Reilly (il capo di Stanley) che ha fornito alla vittima dell'acqua in bottiglia… e un'auto. Una pubblicità enorme (e gratuita) per il marchio che non ha altro che il suo logo “Costruire per la vita” (Built for Life), garantendo l'immortalità del proprio prodotto. Abbastanza per permettere al marchio di navigare nel marketing dell'indistruttibile che è già incarnato dagli orologi Nokia 3310 o G-Shock. A ciò si aggiunge una strategia di marketing chiamata “Crocs-issification” da parte dei media online Alta fama.

Tutto tranne una coincidenza. Terence Riley, alla guida di Stanley dal 2020, è un anticonformista di Crocs, il marchio che ha reso popolari le attraenti scarpe in resina.

L’ex direttore marketing di Crocs applica le stesse ricette: aumentare la presenza sui social media, collaborare con Starbucks, D scende Bottiglie di colori diversi mentre i clienti si mettono in fila davanti ai negozi per essere i primi a essere serviti.

Risultato della gara: i giovani riconoscono e collezionano le Quencher come fanno con le scarpe da ginnastica. Con oltre 10 milioni di modelli venduti, Stanley prevede vendite per 750 milioni di dollari per il 2023.

