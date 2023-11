Recensione del dispositivo Google Pixel

Il miglior telefono di Google è il Pixel 8 Pro. In termini di design, lo riconosciamo per la sottile cornice argentata sul davanti, ma soprattutto per la striscia prominente che unisce l’ottica fotografica sul retro.

Ci sono tre sensori di immagine. Il sensore predefinito ha 50 megapixel per un angolo di 82 gradi. Registra immagini video 4K a 24, 30 e 60 fotogrammi al secondo. Il sensore grandangolare include 48 megapixel per una copertura dell’angolo di 125,5 gradi. Il teleobiettivo ha un sensore da 48 megapixel e zoom ottico 5X. Nonostante le dimensioni maggiori del sensore, l’immagine primaria rimane a 12 megapixel. Mostra la livella a bolla nelle modalità ritratto, ritratto e visione notturna. Aiuto pratico per scattare foto consecutive. Il diametro dello schermo è di circa 17 cm. È protetto da uno strato di Gorilla Glass versione 8. La memoria casuale è di 12 GB. Lo spazio di archiviazione è di 128, 256, 512 GB e 1 TB (non disponibile in Belgio. Il processore è proprietario. La capacità della batteria è di 4575 mAh e può essere ricaricata rapidamente. Pixel Pro è già compatibile con lo standard Wifi 7. Google offre 7 anni di aggiornamenti con i suoi dispositivi. D’altro canto non è detto che la batteria del dispositivo duri così a lungo. Dall’aspetto visivo è chiaro che Pixel 8 pro sta colpendo duramente. L’opzione Best Take ti consente di creare la foto di gruppo perfetta scegliendo le posizioni di ciascuna persona. Puoi anche eliminare elementi fotografici utilizzando la bacchetta magica dall’app Foto. Ciò dà risultati sorprendenti per le superfici lisce, ma se il materiale ha strutture, i risultati sono meno buoni. READ Test Redmi Smart Band Pro: sensore di attività widescreen Amoled e sensore SpO2 a basso prezzo Lato video è possibile rimuovere i suoni indesiderati da una breve sequenza selezionando il suono da rimuovere. La visualizzazione delle immagini notturne è stata migliorata, ma forse un po’ troppo. Le immagini perdono profondità e, di tanto in tanto, sembrano irreali. È meglio utilizzare la modalità manuale per ottenere il risultato desiderato. La modalità astronomia consente esposizioni fino a 4 minuti. Alimentato dall’intelligenza artificiale Il telefono è ovviamente dotato di intelligenza artificiale, che è l’ultimo argomento di marketing di tendenza. Sia nell’elaborazione delle immagini che nell’uso quotidiano, è presente nei dispositivi Google. Sfortunatamente al momento ha un utilizzo limitato negli Stati Uniti e quindi non è disponibile per noi al momento del test. Il dispositivo è dotato anche di un termometro per misurare la temperatura degli oggetti, non delle persone. È necessario innanzitutto determinare il tipo di materiale prima di effettuare una misurazione. Probabilmente non è il software che utilizzerai più spesso… Loupe, invece, è davvero interessante. Oltre alla possibilità di ingrandire l’immagine, vari filtri migliorano la leggibilità. Lo smartphone viene fornito senza caricabatterie, venduto separatamente a 29 euro, ma con un cavo da USB-C a USB-C e un adattatore da USB-A a USB-C. Se desideri uno smartphone più piccolo, Pixel 8 è qui per soddisfarti. Include tutte le nuove funzionalità della versione Pro ma in un dispositivo meno potente. Il sensore della fotocamera predefinito ha 50 megapixel per un angolo di 82 gradi. Registra immagini video 4K a 24, 30 e 60 fotogrammi al secondo. Il sensore grandangolare ha 12 MP per una copertura dell’angolo di 125,8 gradi. La diagonale dello schermo è inferiore a 16 cm. È protetto da uno strato di Gorilla Glass versione 7. La memoria casuale è di 8 GB. Memoria di archiviazione: 128 o 256 GB. Il mago è mio. La capacità della batteria è di 4575 mAh e si ricarica ovviamente velocemente. READ Le emoji più usate al mondo nel 2021 Il Pixel 8 Pro costa 1.009 euro (versione da 128 GB), mentre il Pixel 8 (versione da 128 GB) viene venduto a 799 euro. I Pixel Buds Pro hanno un prezzo di 229 mentre l’orologio ha un prezzo di 399 euro