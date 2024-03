La caccia alle crocchette di gamberi è tornata a Bruxelles

Dobbiamo ancora presentare Fernand Aub? Questo ristorante di crocchette di gamberetti ha vinto più volte il titolo di migliore crocchetta di gamberetti a Bruxelles. Il premio gli ha portato i riflettori su un titolo che inizialmente doveva presentare solo piatti popolari della gastronomia belga.

Scopri nel video come godersi il croquet secondo le regole dell'arte:

Sette anni dopo aver aperto il loro primo indirizzo al 27 di Rue Tammins a Saint-Gilles, ora hanno un altro punto vendita al 104 di Rue des Leglices a Woollois Saint-Pierre, e la qualità di queste crocchette di gamberi rimane sempre all'avanguardia. Tuttavia, spesso siamo ancora riluttanti ad aprire le porte di questo sportello. la ragione ? Il conto che a volte sembra indecente rispetto a quello che troviamo nel piatto: qui paghiamo 9 euro per una crocchetta di gamberi servita con insalata, cipolle, prezzemolo fritto e limone. Se fosse prodotto interamente localmente e fosse composto per il 40% da gamberetti grigi freschi, alcuni lo considererebbero eccessivo, soprattutto in un momento in cui si conta ogni centesimo speso. Viceversa, per un ristoratore che soffoca sotto il peso di costi e compensi, questo è il giusto prezzo da pagare.

Cento mulini gratis

Non importa, per Pasqua Fernand Aub ha deciso di viziarci offrendoci un centinaio di crocchette di gamberi o di formaggio da gustare gratuitamente. Per questo motivo il 31 marzo a mezzogiorno il ristoratore lancia la sua annuale caccia al cibo per la quarta edizione.

Per partecipare a questa caccia un po' speciale, niente di più semplice: basta girare per la capitale e trovare i pacchi contenenti i biglietti d'oro che verranno nascosti in 10 luoghi simbolici della capitale. Riceverai quindi le tue crocchette di gamberi gratuite in cambio di questi popolari coupon al banco di tua scelta. Ma non è tutto: per onorare come si deve la Pasqua, anche il cioccolatiere Laurent Gerbaud si unisce all'evento proponendo un mix di cioccolatini. Per divertirvi ancora di più, le confezioni che troverete conterranno anche una bottiglia di formaggio Cantillon e una bottiglia di salsa dolce. Tra i 100 pacchetti, 10 Golden Super Maxi Ticket permetteranno ai fortunati vincitori di portare a casa una serie di gadget esclusivi, tra cui una bottiglia di Rich Kombucha, un'illustrazione dell'artista Marion Demeulnière e un barattolo di crema spalmabile Buddy Buddy. .

Vuoi coccolarti? Incontra domenica 31 marzo 2024 a Bruxelles e segui le istruzioni ricevute Conto Instagram O Pagina dell'evento su Facebook Dalle 12:00.

Non perdere nessuna notizia sullo stile di vita sosoir.lesoir.be Iscriviti ora alle nostre newsletter tematiche Cliccando qui.